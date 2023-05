Eurovision 2023: il testo di “Mama ŠČ” dei Let 3 (Croazia)

Una delle canzoni destinate a far discutere all’Eurovision 2023 è senz’altro “Mama ŠČ” dei croati Let 3, vincitori della Dora, il concorso nazionale croato, nemmeno troppo a sorpresa visti i quasi 40 anni di presenza sulla scena musicale di lingua slava.

Promettono di portare sul palco l’immagine chiassosa e sopra le righe che li caratterizza, ma allo stesso tempo, di unire ad essa un messaggio forte, come anche questa canzone propone. “Mama ŠČ” è infatti un forte grido contro i “signori della guerra”

Senza citarli esplicitamente, ci sono chiari riferimenti a Putin e Lukashenko, definiti psicopatici ed uniti dalla figura del trattore, dono del secondo al primo per i 70 anni e considerato durante il Covid dal bielorusso “la cura ideale” contro quella malattia. Mamma è invece la patria, completamente soggiogata da chi comanda e che non può fare a meno di andare in guerra.

Il testo di “Mama ŠČ”

Musica: Damir Martinović, Zoran Prodanović

Testo: Damir Martinović

Etichetta: Dallas Records

Lingua originale: Croato

Mama kupila traktora ŠČ!

Mama kupila traktora ŠČ!

Mama kupila traktora

Trajna nina armagedonona ŠČ!

Mama kupila traktora ŠČ!

Mama kupila traktora ŠČ!

Mama kupila traktora

Trajna nina armagedonona ŠČ!

TRAKTORA

A b c č ć d dž…

Mama ja se idem igrat

Rat rat rat

Mama idem u rat

Mama ljubila morona ŠČ!

Mama ljubila morona ŠČ!

Mama ljubila morona

Trajna nina armagedonona ŠČ!

A B C Č Ć D DŽ Đ E F G H I J K L LJ M N NJ E F G H I J K L LJ M N NJ O P R S Š T U V Z Ž…

Mama, mama, mama, mama

ja se idem igrat

Mama idem u rat

Onaj mali psihopat

Rat rat rat

Mali podli psihopat

Rat rat rat

Krokodilski psihopat

Mama idem u rat

TRAKTORA

Onaj mali psihopat

Rat rat rat

Mali podli psihopat

Rat rat rat

Krokodilski psihopat

Mama idem u rat

Onaj mali psihopat

Rat rat rat

Mali podli psihopat

Rat rat rat

Krokodilski psihopat

Mama idem u rat

La traduzione in inglese

Mommy bought the tractor ŠČ!

Mommy bought the tractor ŠČ!

Mommy bought the tractor

‘Trajna nina’ armageddon-granny ŠČ!

Mommy bought the tractor ŠČ!

Mommy bought the tractor ŠČ!

Mommy bought the tractor

‘Trajna nina’ armageddon-grannyŠČ!

Tractor

Mommy kissed the moron ŠČ!

Mommy kissed the moron ŠČ!

Mommy kissed the moron

‘Trajna Nina’

Armageddon-granny

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V,W, X, Y, Z…….

Mommy, mommy, mommy, mommy

I’m going to play

Mom, I’m going to war

That little psychopath

War war

Evil little psychopath

War war

Alligator psychopath

War war

Mommy, I’m going to war

Tractor

Mommy kissed the moron ŠČ!

Mommy kissed the moron ŠČ!

Mommy kissed the moron

‘Trajna Nina’ armageddon-granny

That little psychopath

War war war

Evil little psychopath

War war war

Alligator psychopath

Mommy, I’m going to war

Mommy, mommy, mommy

Shch!

