Eurovision 2023: oggi il Turquoise Carpet. L’Italia sfilerà per quindicesima

Tutto pronto a Liverpool per l’atto di apertura della settimana dell’Eurovision Song Contest 2023: il Turquoise Carpet, così chiamato per motivi di sponsor, ovvero la cerimonia di apertura con la sfilata di tutte le delegazioni in concorso. La sede sarà il St.George’s Hall, che ha già ospitato il sorteggio delle semifinali. Inizio fissato per le ore 16 italiane (le 15 inglesi).

A condurre lo show saranno Timur Mirosnichenko, la storica voce ucraina dell’Eurovision e la conduttrice radiofonica della BBC Sam Quek.

Marco Mengoni e la delegazione italiana sfileranno alle ore 17.10 italiane, per quindicesimi, mentre i Piqued Jacks e San Marino saliranno in passerella in posizione 24 attorno alle 17.53 italiane.

Questo l’ordine di apparizione con l’orario italiano (bisogna andare indietro di un’ora per quello britannico)

1 Norvegia 16:06:30

2 Malta 16:11:00

3 Francia 16:15:30

4 Serbia 16:20:00

5 Lettonia 16:24:30

6 Portogallo 16:29:00

7 Irlanda 16:33:30

8 Croazia 16:38:00

9 Svizzera 16:43:00

10 Israele 16:47:30

11 Moldavia 16:52:00

12 Svezia 16:56:30

13 Azerbaigian 17:01:00

14 Cechia 17:05:30

15 Italia 17:10:00

16 Paesi Bassi 17:14:30

17 Finlandia 17:19:00

18 Danimarca 17:26:00

19 Germania 17:30:30

20 Armenia 17:35:00

21 Romania 17:39:30

22 Estonia 17:44:00

23 Belgio 17:48:30

24 San Marino 17:53:00

25 Islanda 17:57:30

26 Grecia 18:02:00

27 Polonia 18:06:30

28 Slovenia 18:11:00

29 Ucraina 18:15:30

30 Georgia 18:20:00

31 Spagna 18:24:30

32 Austria 18:29:30

33 Cipro 18:34:00

34 Albania 18:38:30

35 Lituania 18:43:00

36 Australia 18:47:30

37 Regno Unito 18:52:00

Lo show sarà visibile in streaming su YouTube, nel canale ufficiale della manifestazione. Noi di Eurofestival News, come sempre ve lo racconteremo live da Liverpool. Stay tuned.