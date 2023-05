Eurovision 2023, la prova ufficiale della prima semifinale: il liveblogging

Report live da Liverpool • Dopo il Turquoise Carpet di ieri, eccoci entrati nel pieno di questa settimana dell’Eurovision 2023, che viene dopo una settimana di prove claudicante, tra disappunto e malcontento anche da parte di alcune delegazioni.

La stampa accreditata in presenza alla Liverpool Arena e quella accreditata online al Media Center è pronta per seguire il jury show della prima semifinale, una grande prova generale in cui le giurie avranno possibilità di esprimere le loro votazioni ma queste saranno utilizzate solo in caso di problemi tecnici del televoto. Difatti da quest’anno sarà solo la componente del televoto a determinare quali saranno i dieci Paesi di ogni semifinale che rivedremo questo sabato in Finale.

Ricordiamo inoltre che oggi proveranno anche i tre Big che hanno diritto di voto nella prima semifinale, ovvero Francia, Germania e Italia, per registrare un filmato che sarà presentato domani poco prima di annunciare i dieci finalisti. Questo per garantire ai Paesi già qualificati in Finale la medesima visibilità ottenuta dai Paesi che devono superare lo scoglio delle semifinali, e dunque per non giungere al pubblico del sabato in forma completamente inedita.

Vi ricordiamo che, purtroppo, per gli spettatori non autorizzati non è possibile assistere alla prova destinata alle giurie, in tv o in streaming online, poiché per regolamento è vietata qualsiasi ripresa delle esibizioni.

Norvegia – Alessandra Mele -“Queen of kings” Malta – The Busker -“Dance (Our own party)” Serbia – Luke Black -“Samo mi se spava” Lettonia – Sudden Lights -“Aijā” Portogallo – Mimicat -“Ai coração” Irlanda – Wild Youth -“We are one” Croazia – Let 3 -“Mama ŠČ” Svizzera – Remo Forrer -“Waterguns” Israele – Noa Kirel -“Unicorn” Moldavia – Pasha Parfeni -“Soarele şi Luna” Svezia – Loreen -“Tattoo” Azerbaigian – TuralTuranX -“Tell me more” Cechia – Vesna -“My sister’s crown” Paesi Bassi – Mia Nicolai & Dion Cooper -“Burning daylights” Finlandia – Käärijä -“Cha cha cha”

21:01 La semifinale inizia con un video in cui si riepilogano tutti gli eventi che da Torino 2022 hanno portato a Liverpool 2023, dalla vittoria dei Kalush Orchestra per l’Ucraina al coinvolgimento di UA:PBC e BBC nella realizzazione dell’evento internazionale!

21:03 Segue un opening act d’effetto, con due bambini che tramite una coreografia basata su una metaforica porta racchiude il significato intrinseco di questa manifestazione, l’unione dei popoli tramite la musica. Segue la performance di “Together in electric dreams” (di Giorgio Moroder) interpretata dagli Hardkiss e da una fantastica frontwoman Julia Sanina, che sarà uno dei tre volti che ci accompagnerà in questa prima semifinale.

21:06 Hannah Waddingham, Julia Sanina e Alesha Dixon danno il benvenuto a tutti gli spettatori della Liverpool Arena e spiegano le modalità di voto.

21:12 NORVEGIA – Alessandra Mele -“Queen of kings”

Antonio: Rispetto ad altre prove Alessandra è meno tesa, canta con sicurezza per tutta la performance, modificando leggermente il ritornello finale e rendendolo più “parlato” (probabilmente per recuperare dopo l’acuto, eseguito molto bene). Sarà molto apprezzata dal televoto che permetterà alla Norvegia di raggiungere la sua sesta finale consecutiva, e chissà come reagirà il televoto italiano!

Emanuele: Decisamente un grande opener. Alessandra ci mette tanta energia come al solito e vocalmente è tornata impeccabile dopo qualche imprecisione nelle prove precedenti. Molto bene nell’acuto. Non dovrebbe mancare l’affetto del pubblico

21:16 MALTA – The Busker – Dance (Our own party)

Antonio: Un brano funk simpatico e gradevole all’ascolto, ma messo in scena in maniera troppo confusionaria. La simpatia del frontman è travolgente e trovo tutto sommato piacevole il tutto, ma non so se basterà per un

Emanuele: Sul palco ci sono così tante cose che si perde l’attenzione sul pezzo. Carina la trovata scenica di portare idealmente in scena in formato cartonato gli ex partecipanti. Tutto molto divertente, loro sono bravi ma il pezzo entra ed esce dalle orecchie a velocità supersonica

21:20 SERBIA – Luke Black – Samo mi se spava

Antonio: Rispetto alle prove e rispetto alla finale nazionale trovo l’esibizione di Luke Black più coesa e meno confusa, ma continuano ad essere tre minuti in cui accade di tutto e di più, premiate le atmosfere videoludiche ma potrebbero essere viste come “esagerate” da un pubblico più generalista, e rischiare dunque una mancata qualificazione (che a mio parere la Serbia non meriterebbe)

Emanuele: Produzione di grande livello, lo staging è simile a quello visto nella finale nazionale. Non c’è l’effetto wow dello scorso anno però lui è bravo. Dubstep a manetta, forse anche troppo, ma tutto funziona comunque bene

21:24 LETTONIA – Sudden Lights -“Aijā”

Antonio: Questo è uno dei miei pezzi preferiti di quest’anno, probabilmente quello che ho ascoltato di più nel pre-contest, e non posso che apprezzare la chimica dei componenti in gara. Il frontman interagisce con gli altri membri per poi dirigersi sul catwalk frontale in cui si lascia all’ultimo “don’t wake up” ed alla malinconica chiusura in acustica, che trovo la parte più suggestiva di tutto il brano. Ho il timore che non basterà per rivedere la Lettonia in finale, ma magari una fetta di pubblico apprezzerà una scelta più intima e dimessa

Emanuele: Portano sicuramente una delle cose migliori e più originali e puntano molto sul pezzo e meno sulla performance. Bella l’interpretazione, il pezzo cresce sicuramente con gli ascolti, ma il pubblico casuale forse potrebbe ignorarlo

21:28 Epico rap di Alesha Dixon sulla storia recentissima dell’Eurovision, citando il gruppo ucraino Kalush Orchestra insieme agli italiani Måneskin e addirittura Valentina Monetta!

21:31 PORTOGALLO – Mimicat – Ai coração

Antonio: Mimicat è un’artista a tutto tondo, e presenta un brano freschissimo che dopo due brani dal mood “pesante” è proprio quello che ci vuole. La messa in scena è più buia e spoglia rispetto al Festival da Cançao, ma la bravura di Mimicat e dei suoi ballerini riempie tutto quanto e coinvolge l’Arena intera!

Emanuele: Il pacchetto portoghese è “prendere o lasciare”: pochi fronzoli, quattro ballerini in aggiunta rispetto alla performance del Festival da Cancao e la straordinaria voce di Mimicat. C’è classe e qualità e sprizza lusitanità da tutti i pori

21:39 IRLANDA – Wild Youth -“We are one”

Antonio: Dai movimenti al microfono pare inizialmente che il frontman abbia problemi di ritorno, ma poi ci si rende conto che è tutta la resa vocale ad essere claudicante. Anche se leggermente abbassato di tonalità, il brano continua ad essere una montagna russa tra alti e bassi della performance. Alcune trovate ed inquadrature sono gradevoli, Conor O’ Donohoe cerca anche di coinvolgere l’Arena, soprattutto nella parte finale del brano, ma non so quanto potrà aiutare ciò.

Emanuele: Il frontman degli Wild Youth indossa la stessa tuta glitterata dorata di Samra nel 2016. Per il resto, siamo nel 1995, quando l’Irlanda dominava le chart di tutta Europa. Ma non con canzoni così.

21:44 CROAZIA – Let 3 -“Mama ŠČ”

Antonio: Datemi tre parole, e non quelle di Valeria Rossi:”MAMA KUPILA TRAKTORA”.

Oppure “Onaj mali psihopat”, a vostra scelta

Emanuele: Piccole modifiche allo staging rafforzano il messaggio contro la guerra in Ucraina. Colorati, eccessivi ma non per questo meno credibili. Concludono l’esibizione in mutande. Se avessero portato sul palco il trattore avrebbero vinto tutto. Destinati ai piani altissimi.

21:47 – SVIZZERA – Remo Forrer -“Watergun”

Antonio: Potrebbe sembrare quasi cinismo vedere la Svizzera cantare “I don’t wanna be a soldier”, ma la messa in scena realizzata dalla coreografa Sascha Jean-Baptiste è quanto di più efficace ci sia. Se più di una persona, con il solo televoto nelle semifinali, aveva dubitato di una Svizzera in finale con una prova del genere una quarta finale consecutiva (un record per gli elvetici) non è assolutamente da escludere. Remo Forrer è una spada vocalmente parlando.

Emanuele: Remo Forrer e la sua ballata antiguerra non sono considerati quasi da nessuno, ma lui canta ogni volta meglio e oggettivamente il testo fa venire i brividi. I ballerini gli fanno solo da contorno, come è giusto che sia. Possibile Underdog.

21:51 ISRAELE – Noa Kirel -“Unicorn”

Antonio: Saranno pur tre canzoni al prezzo di uno, ma Israele sa come inscenare una performance visivamente accattivante, ed anche Noa Kirel dà una discreta prova vocale, seppur con delle sbavature. Continua a sollevarmi dubbi due cose: il dancebreak finale, che seppur eseguito alla perfezione spezza in maniera quasi “aggressiva” la costruzione dei due minuti che lo precedono, e il faccione di Noa Kirel sul ledwall mentre due unicorni corrono verso di lei.

Emanuele: Tutta la performance è un patchwork trito e ritrito di cose già viste e anche il pezzo sembra composto col generatore automatico di canzoni per l’Eurovision. Lei non canta nemmeno particolarmente bene. Nonostante ciò, potrebbe persino bastare

21:55 MOLDAVIA – Pasha Parfeni -“Soarele si luna”

Antonio: Ancora una volta la Moldavia propone uno scorcio della sua cultura, il cantautore moldavo è accompagnato da due coriste e da un nano che suona, con il quale lo stesso Pasha interagisce. Vocalmente mi è parso un po’ impreciso, dovuto forse anche alla tensione, ma tutto sommato la performance è portata a casa, ed anche il piazzamento in finale.