Marco Mengoni, dopo l’Eurovision 2023 tour europeo in autunno

Nuovo tour europeo annunciato da Marco Mengoni e questa volta di dimensioni più ampie rispetto a quello pre-Eurovision 2023 di Liverpool.

Questa mattina gli account social dell’artista hanno svelato la presenza di otto date continentali in autunno. Si tratta precisamente delle seguenti:

18 ottobre: Sant Jordi Club, Barcellona

21 ottobre: Forest National, Bruxelles

23 ottobre: AFAS Live, Amsterdam

25 ottobre: Zenith Paris – La Villette, Parigi

27 ottobre: Jahrunderthalle, Francoforte

29 ottobre: Gasometer, Vienna

31 ottobre: Hallenstadion, Zurigo

2 novembre: Olympiahalle, Monaco di Baviera

Com’è possibile notare, parliamo di location tutt’altro che di secondo piano. In particolare, Hallenstadion e Olympiahalle possono contenere fino a 13.000 e 15.500 persone. Nondimeno, si tratta di arene che hanno per larga misura ospitato grandi, se non grandissimi nomi del rock, del pop e di numerosi altri generi musicali dei quali è composto il mondo.

Si comincia dal Sant Jordi Club, che si trova dalle parti del Palau Sant Jordi, e poi si continua con il Forest National, dal quale, oltre a qualche italiano negli anni, è passato tutto il grande mondo del rock (dai Queen e da David Bowie in giù) e del pop (da Mariah Carey a Ed Sheeran).

L’AFAS Live è noto agli eurofan perché ospita da alcuni anni Eurovision in Concert dopo il cambio di sede; dello Zenith, per chi conosce la storia della musica dell’ultimo secolo, non c’è bisogno di fare presentazioni. La Jahrunderthalle festeggia proprio quest’anno i 60 di storia, mentre il Gasometer a Vienna ha una storia un po’ strana, perché fa parte di un complesso di ex gasometri riconvertiti per altri usi.

In tutti i casi si tratta di luoghi che vantano migliaia di posti a sedere, il che spiega la dimensione dell’investimento fatto da Marco Mengoni e dal suo staff per il post-Eurovision.

Le prevendite locali apriranno mercoledì 10 alle 10 locali, mentre la vendita libera inizierà venerdì 12 alla stessa ora.

Marco Mengoni all’Eurovision 2023

L’artista rappresentante dell’Italia canterà “Due vite” a Liverpool: si sa già che si esibirà nella prima metà della finale del 13 maggio su Rai 1. Domani, però, avremo già un’anteprima di ciò che sarà: lo vedremo intervistato durante la prima semifinale su Rai 2. Inoltre, la clip della prova di stasera sarà visibile proprio domani per un minuto in tv e integralmente su YouTube.