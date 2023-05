Scommesse Eurovision 2023: Svezia davanti, la Finlandia insegue. Italia ottava

Si avvicina la prima semifinale dell‘Eurovision 2023, in programma domani alla Liverpool Arena alle 21 con diretta su Rai 2, ed allora andiamo a scoprire cosa dicono le scommesse circa le varie chances di vittoria.

Eurovision 2023: cosa dicono le scommesse

I dati sono quelli delle 18.10 di oggi, recuperati tramite il noto portale eurovisionworld. Va rimarcato come la differente presenza di Smarkets crei qualche diseguaglianza.

A tenere la testa è la Svezia, con “Tattoo” di Loreen che mantiene un solido 41% delle preferenze degli allibratori dopo che, nei giorni scorsi, era scesa sotto il 40%, a indicazione di una situazione ancora tutt’altro che definita circa il suo status di favorita.

Questo perché, dopo i dettagli emersi della prima prova della settimana scorsa, la Finlandia, con “Cha cha cha” di Käärijä, ha effettuato una prepotente risalita fino al 25%, e ora si trova al 23% con una linea tra 3 e 4 che si lascia guardare, almeno per chi spera in terra finnica, dove la vittoria manca dai Lordi (2006).

Quasi pari Francia e Ucraina, rispettivamente con “Evidemment” di La Zarra e “Heart of Steel” dei Tvorchi. Dopo che la prima prova aveva spinto in alto la nazione transalpina, nelle ultime ore c’è stato un leggero riaggancio da parte del Paese che ha vinto un anno fa.

La Spagna, con “Eaea” di Blanca Paloma, si trova al quinto posto di poco davanti alla Norvegia, con “Queen of Kings” di Alessandra Mele. Per l’Italia settimo posto dietro a Israele: “Due vite” di Marco Mengoni entra in questa settimana con la convinzione di poter salire ulteriormente.

Quanto alla prima semifinale, vengono indicate come sicure del passaggio Finlandia, Svezia, Norvegia, Israele, Repubblica Ceca e Moldavia. In buona posizione anche Serbia e Svizzera, sotto il 70% Croazia e Portogallo. In particolare, è tra queste due e i Paesi Bassi che, secondo chi scommette, sembra giocarsi l’ultimo posto utile.