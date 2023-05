Alessandra Mele a Milano il 6 febbraio 2024 con il suo “The Queen of Kings Tour”

A poche ore dal debutto eurovisivo, Alessandra Mele sui suoi canali social ha lanciato il suo prossimo tour “The Queen of Kings tour” e non poteva mancare la data italiana: l’artista di origini savonesi – e in gara per la Norvegia all’Eurovision 2023 – sarà a Milano, presso Santeria Toscana 31, martedì 6 febbraio 2024.

Il tour di Alessandra Mele, che prende il nome dal brano che porta in gara a Liverpool, conta 21 date in 17 paesi europei tra gennaio e febbraio 2024.

Si parte martedì 23 gennaio dal Club Hollywood di Tallin (Estonia) per poi arrivare a Dublino (Irlanda) lunedì 19 febbraio presso l’Academy 2. Doppia data in Spagna (Madrid e Barcellona), Germania (Amburgo e Berlino) e Regno Unito (Londra e Glasgow).

Le pre-vendite, tramite registrazione alla newsletter, sono già aperte mentre i botteghini apriranno ufficialmente domani, mercoledì 10 maggio, a partire dalle ore 13:00. Tutte le informazioni sono disponibili sul suo sito ufficiale della cantante.

Una grande notizia per Alessandra Mele che, come testimoniato dalla sua webseries su YouTube “Road to Eurovision” e dalla nostra intervista esclusiva, sta lavorando a nuova musica dopo l’esperienza eurovisiva di Liverpool.

Esperienza che avrà inizio tra poche ore, quando Alessandra Mele si esibirà per prima nella prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2023. L’Italia potrà seguirla su Rai 2 a partire dalle ore 21:00 con commento di Gabriele Corsi e Mara Maionchi.

Inoltre è possibile sostenerla al televoto, unico “giudice” nelle semifinali a partire da quest’anno, aiutandola a raggiungere la finalissima di sabato 13 maggio. Seguiremo il tutto come di consueto, con il nostro liveblogging.