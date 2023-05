Eurovision 2023: come televotare nella prima semifinale · Costi e operatori abilitati

Parte questa sera l’Eurovision 2023 con la prima semifinale in diretta dalla Liverpool Arena e trasmessa a partire dalle 21 su Rai 2 con il commento di Gabriele Corsi e Mara Maionchi.

Il pubblico italiano sarà chiamato ad esprimere la propria opinione sui quindici paesi in gara in questa semifinale: avrà infatti diritto di voto anche il nostro paese, che contribuirà così alla decisione delle sorti dei partecipanti della serata.

Saranno infatti solo dieci gli artisti che potranno passare alla finale, trasmessa invece sabato 13 maggio, sempre dalle ore 21, sulle frequenze di Rai 1, alla quale prenderà parte anche Marco Mengoni con “Due Vite” in rappresentanza dell’Italia, già qualificata di diritto alla serata conclusiva.

Novità nel meccanismo di raccolta delle preferenze proprio da quest’anno. Infatti, a differenza delle passate edizioni, sarà solo ed esclusivamente il televoto a determinare quali saranno i dieci paesi che, da ciascuna delle due semifinali, accederanno alla finalissima di sabato.

Niente panel di esperti, i quali continueranno comunque a riunirsi (seguendo – a circuito chiuso – le prove generali) per esprimere le proprie preferenze, le quali verranno impiegate solo come backup nel caso in cui qualcosa andasse storto col televoto del pubblico (ad esempio, un problema tecnico con la raccolta dei voti).

Sarà quindi importantissimo tenere a portata di mano i propri dispositivi elettronici ed essere pronti a inviare i voti: ognuno di questi, proprio da quest’anno, avrà un peso più importante che mai. Di seguito, tutte le informazioni su come funziona il televoto dell’Eurovision 2023 e come è possibile partecipare attivamente alla decisione del risultato.

Le uniche regole valide per questa serata sono legate alla quantità di voti che è possibile inviare: da ogni utenza (fissa o mobile) sarà possibile spedire fino ad un massimo di 5 voti per sessione di televoto.

Il voto potrà essere espresso tramite SMS da utenza mobile, tramite chiamata da telefono fisso, o utilizzando la app ufficiale dell’evento, che trasforma ogni voto in un SMS, valendo quindi a tutti gli effetti come voto inviato tramite SMS.

Eurovision 2023: televoto da telefono fisso

È possibile televotare nella prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2023 chiamando l’894.222 da utenze dei seguenti operatori di telefonia fissa: TIM, WindTre, iliad, Sky Wifi, Tiscali, Convergenze, Uno Communications e Brennercom.

Non è ovviamente possibile televotare da telefoni pubblici o utenze fisse estere. Il costo della chiamata (indistintamente dalla durata), addebitato solo in caso si esprima un voto valido, è di 0,51 euro.

Dopo aver composto il numero, occorre seguire le indicazioni come da voce guida del messaggio telefonico pre-registrato, quindi digitare il codice identificativo relativo alla propria canzone scelta.

Eurovision 2023: televoto da telefono mobile

È possibile televotare nella prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2023 inviando un SMS al 475.475.0 contenente nel testo il codice di due cifre abbinato al paese a cui si vuole dare la propria preferenza, da utenze dei seguenti operatori di telefonia mobile: TIM, Vodafone, WindTre, iliad, PosteMobile, ho. Mobile, Kena Mobile, Very Mobile e CoopVoce.

Per ciascun SMS ricevuto a conferma di voto valido, verranno addebitati 0,50 euro per tutte le utenze precedentemente elencate.

Nessun costo verrà addebitato nel caso in cui l’utente invii un numero eccessivo di SMS di voto oppure una sintassi di voto non corretta o fuori tempo massimo. Il numero massimo di voti validi effettuabili da ciascuna utenza telefonica, fissa o mobile, è di cinque per ciascuna delle sessioni di voto previste.

Prima semifinale Eurovision 2023: i codici di voto

A ciascun brano in gara è assegnato un codice numerico univoco corrispondente all’ordine di uscita. Per votare basta digitare il codice seguendo le istruzioni della voce guida (se si vota da telefono fisso) o inviare un SMS contenente, nel testo, il codice della canzone che si intende votare (se si sceglie il telefono mobile).

Di seguito la lista delle canzoni in gara alla prima semifinale dell’Eurovision 2023 con relativo numero d’uscita (visibile anche a schermo lungo tutta la durata della diretta):

Norvegia – Alessandra – Queen of Kings – Codice 01 Malta – The Busker – Dance (Our Own Party) – Codice 02 Serbia – Luke Black – Samo Mi Se Spava – Codice 03 Lettonia – Sudden Lights – Aijā – Codice 04 Portogallo – Mimicat – Ai Coração – Codice 05 Irlanda – Wild Youth – We Are One – Codice 06 Croazia – Let 3 – Mama ŠČ! – Codice 07 Svizzera – Remo Forrer – Watergun – Codice 08 Israele – Noa Kirel – Unicorn – Codice 09 Moldavia – Pasha Parfeni – Soarele şi Luna – Codice 10 Svezia – Loreen – Tattoo – Codice 11 Azerbaijan – TuralTuranX – Tell Me More – Codice 12 Cechia – Vesna – My Sister’s Crown – Codice 13 Paesi Bassi – Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight – Codice 14 Finlandia – Käärijä – Cha Cha Cha – Codice 15.

In questa semifinale è in gara anche la savonese Alessandra Mele in rappresentanza della Norvegia (qui la nostra intervista esclusiva) e, chi vorrà, potrà sostenerla al televoto (codice 01) e darle qualche chance in più di arrivare in finale sabato 13 maggio.