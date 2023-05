Liveblogging prima semifinale Eurovision 2023: scaletta e commenti

In attesa della diretta con la prima semifinale dell’Eurovision 2023, vi ricordiamo di commentare con noi la serata sul nostro sito e sui nostri profili social Facebook, Twitter ed Instagram!

Ore 20:32 – Linea al Tg2, il collegamento con la diretta televisiva e la prima semifinale dell’Eurovision 2023 riprenderà alle ore 21 esatte! A tra poco!

Ore 20:30 – Seconda parte dell’Anteprima Eurovision 2023, con breve intervista a Marco Mengoni!

Ore 20:27 – Anteprima Tg2 e breve stacco pubblicitario

Ore 20:23 – Gabriele Corsi e Mara Maionchi si preparano per partire per Liverpool mentre sfogliano una guida all’Eurovision… noi vi consigliamo di consultare la nostra ormai famosissima guida alla rassegna, che potete scaricare gratis dal nostro sito!

Ore 20:18 – Con qualche minuto di ritardo inizia l’Anteprima Eurovision 2023 su Rai 2, condotto da Gabriele Corsi e Mara Maionchi. Si parte proprio da Torino, città che ha ospitato l’edizione dell’anno scorso; a schermo sono mostrati i momenti migliori dell’edizione, a partire dalla vittoria della Kalush Orchestra per l’Ucraina.

Parte questa sera alle ore 21 la diretta della prima semifinale dell’Eurovision 2023, la competizione canora più seguita al mondo! Quest’anno, in seguito alla vittoria dei Kalush Orchestra a Torino, la manifestazione si è spostata nel Regno Unito, che sta accogliendo la rassegna insieme – appunto – alla vincitrice Ucraina. La sede scelta è la M&S Bank Arena, ribattezzata Liverpool Arena per l’occasione.

A prendere per mano il pubblico italiano per l’occasione ci sono Gabriele Corsi, ormai affezionato commentatore della rassegna, insieme alla new entry dell’anno, la veterana della musica italiana Mara Maionchi. Le loro voci racconteranno l’Eurovision 2023 proprio da Liverpool, aiutando gli spettatori ad immergersi nella elettrizzante atmosfera della kermesse europea. Il collegamento partirà quindi proprio dalle ore 21 su Rai 2.

Eurovision 2023: diretta prima semifinale

Se proprio siete impazienti di conoscere cosa succederà stasera, abbiamo per voi commentato le prove generali di ieri sera, il cui resoconto è disponibile qui. Ma… mano ai telefonini! Anche se stasera l’Italia non sarà in gara (in quanto già qualificata di diritto alla finalissima di sabato sera), potremo comunque contribuire a decidere i dieci paesi che passeranno alla finale. Tutte le informazioni, costi e dettagli su come televotare li trovate nel nostro articolo dedicato.

Non solo possibilità di voto, ma anche attiva presenza dell’Italia alla Liverpool Arena. A difendere il tricolore italiano all’Eurovision 2023 c’è Marco Mengoni, il vincitore di Sanremo 2023 con “Due Vite“. Prima della fine della serata verrà mostrata una anteprima della sua esibizione durante le prove e i conduttori avranno modo di chiacchierare proprio con Mengoni.

Questi i partecipanti della prima semifinale dell’Eurovision 2023: i 10 più votati accederanno direttamente alla finalissima di sabato 11 maggio: