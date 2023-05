Eurovision 2023: collegamenti quotidiani da Liverpool con Mario Acampa nel daytime di Rai 1

Dalla giornata di ieri la Rai propone una piacevole novità: un collegamento quotidiano con Liverpool per raccontare l’Eurovision 2023 anche nel daytime. A curarlo è Mario Acampa, all’interno della trasmissione di Rai 1 “Storie Italiane” condotto da Eleonora Daniele.

La padrona di casa del programma, in onda ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 9:50 alle 11:55 (esclusa questa mattina con chiusura anticipata per la cerimonia di presentazione dei David di Donatello 2023), si collegherà con Mario Acampa per raccontare tutte le principali novità sul contest dalla M&S Bank Arena di Liverpool.

Il presentatore torinese non è certo nuovo al mondo eurovisivo avendo condotto l’Allocation Draw dell’Eurovision Song Contest 2022 di Torino assieme a Carolina Di Domenico, oltre ad essere stato uno dei padroni di casa del Turquoise Carpet e della sala stampa del Pala Alpitour con la già citata Carolina Di Domenico e Laura Carusino.

Senza dimenticare che Mario Acampa è la voce storica al commento italiano di tutte le edizioni del Junior Eurovision Song Contest dal 2017 al 2021 sempre su Rai Gulp, oltre che dell’edizione 2022 che ha visto il passaggio su Rai 1 insieme a Francesca Fialdini, Gigliola Cinquetti e Rosanna Vaudetti.

Per i resoconti da Liverpool in diretta su Rai 1, l’appuntamento è quindi a partire dalle 9:50 fino al prossimo venerdi 12 maggio.

L’Eurovision 2023 sulla Rai

I prossimi appuntamenti sui canali Rai per l’Eurovision 2023 saranno le dirette delle serate dell’11 e 13 maggio, commentate da Gabriele Corsi e Mara Maionchi.

La seconda semifinale andrà in onda su Rai 2 giovedì 11 a partire dalle ore 21:00 – e dovrà scontrarsi con la semifinale di Europa League Juventus-Siviglia sull’ammiraglia Rai – mentre la finalissima sarà trasmessa su Rai 1 sabato 13 sempre con inizio alle ore 21:00.

In alternativa alla trasmissione televisiva, l’Eurovision Song Contest 2023 si può seguire anche su Rai Radio 2 con il commento di LaMario, Diletta Parlangeli e Saverio Raimondo (qui tutte le modalità su come seguire l’evento).