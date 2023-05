Eurovision 2023, la prova ufficiale della seconda semifinale: il liveblogging

Report live da Liverpool • Dopo il liveblog della prima semifinale di ieri, che ha incoronato i primi dieci finalisti (oltre a Big 5 e Ucraina, già di diritto alla finale), si passa immediatamente alle prove in vista della seconda semifinale dell’Eurovision 2023, che sarà in onda domani – giovedì 11 maggio – dalle ore 21 su Rai 2 con commento di Gabriele Corsi e Mara Maionchi.

La stampa accreditata in presenza alla Liverpool Arena e quella accreditata online al Media Center è pronta per seguire la prova serale ufficiale della seconda semifinale. Una grande prova generale, che in passato era definita “jury show” in quanto le giurie di qualità da tutta Europa si collegavano a circuito chiuso per vedere le esibizioni ed esprimere i propri voti.

Col nuovo sistema di voto di quest’anno, in cui il risultato delle semifinali dell’Eurovision 2023 è deciso unicamente dal televoto, i panel di esperti perdono potere, ma continuano a seguire le prove ufficiali in quanto i loro pareri saranno utilizzati come backup, solo in caso di problemi tecnici del televoto.

Ricordiamo inoltre che oggi proveranno anche tre dei sei paesi finalisti che hanno diritto di voto anche nella seconda semifinale, ovvero Regno Unito, Ucraina e Spagna, per registrare un filmato che sarà presentato domani in anteprima poco prima di annunciare i dieci finalisti (guarda QUI quello di Marco Mengoni per l’Italia, mostrato nel corso della prima semifinale). Questo per garantire ai Paesi già qualificati in finale la medesima visibilità dei semifinalisti, e per non giungere al pubblico del sabato in forma completamente inedita.

Vi ricordiamo che, purtroppo, per gli spettatori non è possibile assistere alle prove generali dell’Eurovision 2023 in tv o in streaming online, poiché per regolamento è vietata qualsiasi ripresa e diffusione delle esibizioni. Ma non temete: noi di Eurofestival.News siamo live dalla sala stampa per raccontarvi in tempo reale cosa sta accadendo questa sera, con scaletta e commenti in diretta proprio su questa pagina.

Questa è la line-up della seconda semifinale:

Danimarca – Reiley – “Breaking My Heart” Armenia – Brunette – “Future Lover” Romania – Theodor Andrei – “D.G.T. (Off and On)” Estonia – Alika – “Bridges” Belgio – Gustaph – “Because of You” Cipro – Andrew Lambrou – “Break a Broken Heart” Islanda – Diljá – “Power” Grecia – Victor Vernicos – “What They Say” Polonia – Blanka – “Solo” Slovenia – Joker Out – “Carpe Diem” Georgia – Iru – “Echo” San Marino – Piqued Jacks – “Like An Animal” Austria – Teya & Salena – “Who The Hell Is Edgar?” Albania – Abina & Familja Kelmendi – “Duje” Lituania – Monika Linkytė – “Stay” Australia – Voyager – “Promise”

Eurovision 2023: liveblogging prove ufficiali seconda semifinale

Ore 21.00 – Si parte puntuali con un filmato che ripercorre i momenti salienti della prima semifinale di ieri. Il nostro liveblog della serata lo trovate nell’articolo dedicato!

Ore 21.02 – Entrano in studio le tre conduttrici

21.08 – Danimarca – Reiley – “Breaking My Heart”

Andrea: Reiley sembra cantare un po’ meglio rispetto alle prove del pomeriggio, ma vocalmente risulta debole. Peccato, perché il pezzo è piacevole e la messinscena, tutta a tonalità pastello, vede la presenza di un muro con annesse porte e diverse soluzioni sceniche che, pur non essendo così originale, rende comunque l’insieme più dinamico, creando inquadrature interessanti.

Emanuele: Il pezzo continua a convincere, strizza l’occhio alla Gen Z ed è tutto molto confettoso. Quello che non convince è lui, ancora impreciso vocalmente, nonostante sia leggermente migliorato. Ma ha un target preciso a cui si rivolge e potrebbe bastare.