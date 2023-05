Prima semifinale Eurovision 2023: in 1.824.000 l’hanno seguita su Rai 2

Parte bene in termini di ascolti, la prima semifinale dell’Eurovision 2023 (che ha visto, tra gli altri, l’italiana Alessandra Mele conquistare la finale di sabato 13 maggio).

In diretta su Rai 2 (dopo la precedente edizione su Rai 1 e quella del 2021 su Rai 4) sono stati 1.824.000 i telespettatori incollati davanti la tv dalle 21 alle 23:10 circa, per uno share dell’8,6%.

Un dato positivo in una rete in cui il Prime Time solitamente si aggira intorno al 5% (4,96% nel mese di marzo, stando ai dati Auditel).

Non ha ovviamente senso il confronto con il 2022, anno in cui l’Italia ospitava l’evento in quel di Torino e le tre serate sono state trasmesse su Rai 1, così come nel 2021, quando su Rai 4 seguirono la prima semifinale 535.000 telespettatori (2,24% di share).

Va detto che la serata non era delle più facili, con oltre 5 milioni di persone che hanno seguito su Canale 5 la Champions League, quasi 2,3 milioni di spettatori la replica della seconda stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore e 1.393.000 per Le Iene su Italia 1.

C’erano poi tutti i programmi informativi, a partire da Di Martedì su La7 (1.016.000 spettatori), CartaBianca su Rai 3 (800.000 spettatori) e Fuori dal Coro su Rete 4 (772.000 spettatori).

Insomma, buona la prima… giovedi ci attende una serata ancora più complicata, con Rai 1 che trasmetterà la partita di Europa League Juventus – Siviglia.