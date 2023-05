Prima semifinale Eurovision 2023: calano le interazioni su Twitter rispetto al 2022

Come è andata la prima semifinale per quanto riguarda le interazioni social e in particolare gli hashtag ufficiali legati all’evento?

Nelle due ore circa di diretta dalla Liverpool Arena, in cui sono stati annunciati i primi 10 finalisti, i principali hashtag ufficiali sono andati molto bene, sempre nelle prime posizioni tra le Tendenze Italia, ma non si sono registrati i numeri del 2022.

Nel dettaglio, l’hashtag #Eurovision ha prodotti meno tweet rispetto al 2021 e al 2022, ovvero oltre 300.000 rispetto ad oltre mezzo milione della prima semifinale dello scorso anno e gli oltre 400.000 della stessa semifinale del 2021.

Quest’anno però va registrato un ottimo riscontro per l’altro hashtag ufficiale #Eurovision2023, con oltre 240.000 tweet prodotti durante tutta la durata della prima semifinale (che sommati ai numeri di #Eurovision, portano il totale a oltre 540.000).

Per l’hashtag italiano #ESCita, dopo il boom del 2022 legato all’organizzazione dell’Eurovision Song Contest in Italia e la trasmissione della prima semifinale su Rai 1, si è tornati a numeri molto simili a quelli del 2021, quando invece la prima semifinale è andata in diretta su Rai 4 (e superò il mezzo milione di spettatori).

Nelle circa due ore di diretta su Rai 2, #ESCita ha generato poco meno di 24.000 tweet, praticamente circa la stessa cifra totalizzata nella prima semifinale del 2021 (poco superiore i 24.000).

Vi rimandiamo al solito appuntamento in mattinata, per conoscere gli ascolti che ha generato su Rai 2 questa prima semifinale, sperando che questi dati non precludano anche ad un crollo degli spettatori, vista la non poca concorrenza (fiction su Rai 1, Champions League su Canale 5, programmi informativi su Rai 3, La7 e Rete 4 e Le Iene su Italia 1).