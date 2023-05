Primi dieci finalisti Eurovision 2023: ecco in quale metà dello show si esibiranno sabato 13 maggio

Al termine della prima semifinale dell’Eurovision 2023 alla Liverpool Arena, i primi dieci finalisti hanno sorteggiato live su TikTok quella che sarà la metà dello show in cui si esibiranno nella finalissima di sabato.

Ecco quando si esibiranno i dieci finalisti della prima semifinale e i Big 5 più l’Ucraina. Nella prima metà dello show si scontreranno:

Finlandia – Käärijä – Cha Cha Cha

Portogallo – Mimicat – Ai Coração

Serbia – Luke Black – Samo mi se spava

Svezia – Loreen – Tattoo

Svizzera – Remo Forrer – Watergun.

Nella prima metà erano stati già sorteggiati anche Francia, Italia e Spagna.

Nella seconda metà dello show si scontreranno:

Croazia – Let3 – Mama ŠČ!

Cechia – Vesna – My Sister’s Crown

Israele – Noa Kirel – Unicorn

Moldavia – Pasha Parfeni – Soarele și Luna

Norvegia – Alessandra Mele – Queen of Kings.

Sempre nella seconda metà, erano stati già sorteggiati Germania, Ucraina (19esima ad esibirsi) e Regno Unito (che chiude la serata con l’esibizione numero 26).

Dopo la seconda semifinale, i produttori decideranno l’esatta posizione di partenza per ogni esibizione, tenendo conto di diversi fattori (come la diversità di generi musicali, ma anche evitando di mettere troppe ballad vicine tra loro etc), puntando a creare il migliore show tv possibile.

Non vorremmo essere nei panni di chi deciderà, perché come si può notare dai sorteggi, nella prima metà della finale di sabato 13 maggio, ritroviamo la maggior parte dei brani che vengono dati come favoriti.

Scelte fortunate invece per la Norvegia (con l’italiana Alessandra Mele e la sua “Queen of Kings”), Israele e Ucraina.

Rimandiamo all’appuntamento di giovedi 11 maggio, per la seconda semifinale dell’Eurovision 2023, trasmessa sempre su Rai 2 e da cui usciranno gli ultimi dieci finalisti.