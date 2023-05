Eurovision 2023, i qualificati della seconda semifinale: Albania dentro, San Marino fuori

Seconda semifinale dell’Eurovision 2023 scoppiettante nell’esito finale. In particolare la qualificazione di Blanka con la sua “Solo” nonostante le evidenti imperfezioni vocali ha lasciato alcuni interdetti: ma in una serata a colpi di televoto, ha probabilmente fatto la differenza il lotto dei Paesi in gara.

Avanti anche l’Albania con Albina Kelmendi e la sua famiglia e un “Duje” dal sapore molto etnico. Ce l’hanno fatta, a sorpresa anche Alika con la delicatissima ballata “Bridges” e Monika Linkyte con “Stay”. Un segnale importante arriva dai qualificati: solo la Romania resta fuori fra le canzoni in lingua nazionale.

Non ce l’hanno fatta invece, nonostante una performance energica e di qualità, i pistoiesi Piqued Jacks in rappresentanza di San Marino con “Like an animal”.

Qualificati

(annunciati in ordine casuale)

Albania – Albina & Familija Kelmendi – Duje

Cipro – Andrew Lambrou – Break a broken heart

Estonia – Alika – Bridges

Lituania – Monika Linkyte – Stay

Austria – Teya & Salena – Who the hell is Edgar?

Polonia – Blanka – Solo

Belgio – Gustaph – Because of you

Australia – Voyager – Promise

Armenia – Brunette – Future lover

Slovenia – Joker Out – Carpe Diem.

Eliminati

Georgia – Iru – Echo

San Marino – Piqued Jacks – Like an animal

Grecia – Victor Vernicos – What they say

Danimarca – Reiley – Breaking my heart

Romania – Theodor Andrei – D.G.T (Off and On)

Islanda – Dilja – Power.

Nella serata sono state mostrate anche le tre clip di presentazione – con brevi interviste – dei big 5 rimanenti ovvero la spagnola Blanca Paloma ed il suo elettroflamenco “Eaea”, gli ucraini TVORCHI con “Heart of steel” e l’alfiera di casa Mae Muller con “I wrote a song”.

Nel primo Interval Act è andato in scena un suggestivo numero dal titolo “Music Unites Generations”, che ha rappresentato l’evoluzione della musica ucraina nelle varie generazioni, rappresentata da Mariya Yaremchuk (Eurovision 2014 con “Tick Tock”), il rapper Otoy e Zlata Dziunka (Junior Eurovision 2022).

Nel secondo Interval Act, dal titolo “Be Who You Wanna Be”, in scena tre conosciute drag queen: Jessie Ware canterà “Free Yourself”, “Free Your Mind” è interpretata da En Vogue, mentre “Free” è presentata da Ultra Naté. L’insieme si chiude sulle note di “We Got Love”, canzone che è stata in gara per l’Australia nel 2018 (ad interpretarla fu Jessica Mauboy).