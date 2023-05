Liveblogging seconda semifinale Eurovision 2023: scaletta e commenti

Si alza il sipario questa sera alle ore 21 per la diretta della seconda semifinale dell’Eurovision 2023! Come noto, quest’anno la rassegna ha fatto tappa nel Regno Unito, paese che – classificatosi secondo a Torino dopo l’Ucraina – ha abbracciato la sfida di ospitare la kermesse in luogo del paese est-europeo, martoriato dalla guerra. La sede scelta è la M&S Bank Arena, ribattezzata Liverpool Arena per l’occasione.

A prendere per mano il pubblico italiano per l’occasione ci sono Gabriele Corsi, ormai affezionato commentatore della rassegna, insieme alla new entry dell’anno, la veterana della musica italiana Mara Maionchi.

Le loro voci ci hanno già accompagnato durante la prima semifinale di martedì scorso proprio in diretta da Liverpool, regalando un commento preparato, rispettoso di artisti e tempi di scena, oltre a portare in scena collegamenti inediti col rappresentante italiano Marco Mengoni. Il collegamento partirà quindi proprio dalle ore 21 su Rai 2, mentre è prevista una breve anteprima alle ore 20.15, subito prima del Tg2.

Eurovision 2023: diretta seconda semifinale

Se proprio siete impazienti di conoscere cosa succederà stasera, abbiamo per voi commentato le prove generali di ieri sera, il cui resoconto è disponibile qui. Sedici gli artisti in gara questa sera, dieci dei quali completeranno la line-up dei paesi già qualificatisi per la finalissima di sabato.

A decidere le sorti della serata i paesi stessi in competizione nella semifinale di stasera, insieme a Spagna, Regno Unito e Ucraina, che avranno modo di presentare una breve anteprima dei loro brani in gara, proprio come è successo durante la prima semifinale con Marco Mengoni e “Due Vite”. L’Italia non avrà diritto di voto stasera.

Questi i partecipanti della seconda semifinale dell’Eurovision 2023: i 10 più votati accederanno direttamente alla finalissima di sabato 13 maggio: