Su Twitter la seconda semifinale dell’Eurovision 2023 fa meglio del calcio

Terminata la seconda semifinale dell’Eurovision 2023, in una serata a dir poco complicata, tra due partite di Europa League (su Rai 1 e TV8), facciamo il nostro consueto bilancio sulle interazioni social.

I due hashtag ufficiali, #Eurovision (quello internazionale) e #ESCita (quello italiano), sono rimasti per tutta la serata rispettivamente in seconda e in prima posizione nelle Tendenze Italia dalle 21 alle 23:11, ovvero per l’intera durata dell’Eurovision Song Contest.

L’hashtag internazionale #Eurovision ha prodotto oltre 200.000 tweet per l’intera durata della seconda semifinale (poco più di due ore), mentre per #ESCita sono stati oltre 21.000.

Il dato è in forte calo sia rispetto alla prima semifinale, che rispetto alla seconda semifinale del 2021 (non prendiamo in considerazione il 2022, perché è stato l’anno dei record, con l’organizzazione dell’evento in Italia).

Partiamo con #Eurovision: oltre 200.000 tweet prodotti questa sera contro gli oltre 370.000 nella seconda semifinale del 2021. Per quanto riguarda invece #ESCita: più di 21.000 tweet prodotti contro gli oltre 26.000 del 2021.

Non c’è stata storia in ogni caso per tutti gli altri trend della serata. L’hashtag #JuventusSiviglia alla fine della diretta da Liverpool, aveva prodotto poco più di 6.500 tweet e, come già detto, i due hashtag ufficiale legati all’Eurovision, sono stati sempre in cima alle Tendenze Italia.

Va precisato che il calo registrato quest’anno potrebbe essere legato non tanto allo scarso interesse verso l’evento, ma al calato numero di utilizzatori della piattaforma social ora nelle mani di Elon Musk.

Domani mattina, come di consueto, pubblicheremo i dati di ascolto di Rai 2 di questa seconda semifinale, augurandoci che la forte concorrenza non abbia portato ad un crollo rispetto agli oltre 1,8 milioni di spettatori registrati lo scorso martedì.