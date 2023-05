Eurovision 2023, la prova ufficiale della finale con Marco Mengoni: il liveblogging

Report live da Liverpool • Dopo il liveblog della seconda semifinale di ieri, che ha incoronato gli ultimi dieci finalisti, si passa oggi alle prove in vista della finalissima dell’Eurovision 2023, che sarà in onda domani – sabato 13 maggio – dalle ore 21 su Rai 1 con commento di Gabriele Corsi e Mara Maionchi.

La stampa accreditata in presenza alla Liverpool Arena e quella accreditata online al Media Center è pronta per seguire la prova serale ufficiale della finale dell’Eurovision 2023.

Una grande prova generale, anche definita “jury show”, in quanto le giurie di qualità da tutta Europa si collegheranno a circuito chiuso per vedere le esibizioni ed esprimere i propri voti in anticipo rispetto alla diretta di domani sera.

Il sistema di voto, infatti, prevede che mentre metà del risultato finale sia deciso dal televoto del pubblico, l’altra metà viene determinata dalle preferenze di panel nazionali di esperti da tutta Europa che, per questioni tecniche, seguono le prove per i propri pareri. Per questo i cantanti devono dare grande attenzione alla performance di stasera, in quanto determina metà della classifica finale.

Ricordiamo inoltre che oggi sarà ufficialmente in gara anche Marco Mengoni per l’Italia, con il brano vincitore di Sanremo “Due Vite“, leggermente riadattato per il palco europeo (qui la sua esibizione nella prima semifinale). Stasera Marco Mengoni si sfiderà con gli altri 25 paesi in gara in questa agguerritissima finale, che vede tanti paesi favoriti a contendersi le posizioni più alte della classifica.

Per gli spettatori non è possibile assistere alle prove generali dell’Eurovision 2023 in tv o in streaming online, poiché per regolamento è vietata qualsiasi ripresa e diffusione delle esibizioni. Ma non temete: noi di Eurofestival.News siamo live dalla sala stampa per raccontarvi in tempo reale cosa sta accadendo questa sera, con scaletta e commenti in diretta proprio su questa pagina. Non mancheremo di sottolineare con particolare attenzione come andrà la performance di Marco Mengoni!

Questa è la line-up della finale:

Eurovision 2023: liveblogging prove ufficiali finale

Ore 21.00 – Si comincia, puntualissimi. Parte la diretta “backup” della finale in cui, lo ricordiamo, voteranno le varie giurie nazionali. Un bel video di presentazione con i Kalush Orchestra che ritroviamo poi sul palco in apertura serata.

Ore 21.07 – Parte la flag parade con tutti i partecipanti di questa edizione sulle note di diversi successi inglesi e ucraini (con brevi esibizioni di ex partecipanti come Go_A e Jamala).

Ore 21.14 – Entrano tutti e quattro i conduttori di questa edizione dell’Eurovision, incluso Graham Norton, accolti con grande entusiasmo dal pubblico di casa. Proseguono con le spiegazioni di rito su finalisti e modalità di voto.

21.19 – Austria – Teya & Salena – “Who the Hell is Edgar?”

Emanuele: Non poteva esserci opener migliore, la sala stampa batte le mani a tempo. Teya & Salena hanno sfoderato due prove di buon livello, meglio di quanto fatto in precedenza. Live il pezzo perde molto ma su disco è fortissimo. Al televoto farà benissimo, se le giurie apprezzeranno, giocheranno ai piani alti.

21.24 – Portogallo – Mimicat – “Ai coração”

Andrea: Mimicat è veramente una artista a tutto tondo, con un carisma che scorre a fiumi da tutti gli angoli del palco dell’Eurovision 2023. Veramente encomiabile il lavoro di coreografia che è fatto per supportare un brano che trasporta lo spettatore in un viaggio per le terre del Portogallo. Merita un ottimo posizionamento, o che almeno le giurie di qualità facciano il loro lavoro e premino ampiamente scelte di stile come questa.

Emanuele: Mimicat è artista consumata e si vede. Performer di razza, regala tre minuti di grande spettacolo, in puro stile lusitano. Anche qui la sala stampa applaude tutta, convinta. Merita la top 10.

21.28 – Svizzera – Remo Forrer – “Watergun”

Emanuele: Remo Forrer migliora di prova in prova, dritto come una spada, canta una ballata intensa con un pezzo molto forte soprattutto visto il momento. Le giurie potrebbero apprezzare anche il colore scuro del suo timbro vocale. Attenzione, tenetelo d’occhio per un posto al sole.

21.33 – Polonia – Blanka – “Solo”

Andrea: il motivetto orecchiabile fa il lavaggio del cervello ed è in grado di rimanere scolpito nella mente degli ascoltatori, specialmente in coloro che – dopo aver seguito le semifinali – se la ritroveranno in gara anche stasera. In fondo si tratta di una trovata mediatica, che può ritagliarsi il proprio posto da tormentone estivo, ma non porta nulla di innovativo o particolarmente esaltante, se non un agile movimento di mani che potrebbe (forse) diventare virale su TikTok.

Emanuele: Bisognerà farsene una ragione, perchè “SOLLO SOLLO” lo cantano tutti a squarciagola. Sull’inconsistenza del resto del pacchetto abbiamo già detto (e in particolare di Blanka), ma il pezzo entra nelle orecchie e non esce più. Se le giurie saranno clementi, farà molto meglio del previsto. Stasera, però, peggio del solito.

Ore 21.36 – Serbia – Luke Black – “Samo mi se spava”

Andrea: “Samo mi se spava” è un pezzo un po’ difficile specialmente al primo ascolto, ma è valorizzato da una messinscena assolutamente adatta al brano, elaborata e in grado di trattenere l’attenzione dello spettatore per cercare di capire quanto sta avvenendo sul palco dell’Eurovision 2023. Continuo a pensare che l’insieme possa disturbare una parte di pubblico, in quanto è tutto al limite dell’ipnotico e della esagerazione; un’altra parte di pubblico potrebbe però amarlo. Stasera la prova non è andata nel modo migliore dal punto di vista del canto, e le giurie che votano stasera potrebbero non favorire Luke Black a sufficienza.

Emanuele: Il “pacchetto” di Luke Black è ipnotico e coinvolgente, ma stasera sta cantando molto male. E stasera votano le giurie, purtroppo per lui e per la Serbia.

Ore 21.41 – Francia – La Zarra – “Évidemment”

Andrea: con La Zarra la Francia fa una scelta di grandissima classe. La scenografia fa ampio uso di cliché eurovisivi, come un lungo vestito che viene rimosso a metà esibizione, lei su una piattaforma che si alza e si abbassa, oltre a riflettere i fasci di luce dei fari di scena. Il brano funziona e crea un momento di enorme epicità sul “chanter la Grande France”, tra bandiera francese e cascate scintillanti di fuochi d’artificio. Stasera buona performance vocale, anche se non è apparsa cristallina su alcune parti. Le giurie apprezzeranno calorosamente il tuffo nell’atmosfera d’oltralpe.

Emanuele: Mentre voi vedrete la cartolina della Francia, stanno trasportando sul palco un baldacchino rotante con sopra La Zarra, che poi viene alzato a tre metri e mezzo da terra. Quello che non vedete durante l’esibizione invece sono i tre uomini che nel buio tolgono la copertura mentre lei canta, perchè hanno indosso una tuta nera che copre anche la testa. Per il resto, anche qui la sala stampa applaude forte e convinta. La Zarra canta benissimo e il pezzo è fortissimo.

Ore 21.46 – Cipro – Andrew Lambrou – “Break a Broken Heart”

Andrea: il pezzo di Cipro è un bel brano pop che canta – come tanti altri – di una delusione d’amore. Il pacchetto completo è credibile, e interpretato in maniera convincente da Andrew Lambrou. Anche se a tratti risulta eccessivamente costruito e un po’ plasticoso, è comunque un momento piacevole. Le trovate sceniche di contrasto tra acqua e fuoco accentuano la drammaticità del testo. L’insieme funziona, ma non pare candidato a un posizionamento alto, specie per le imperfezioni di canto di stasera.

Emanuele: Andrew Lambrou era andato meglio nella prova di questo pomeriggio, mentre stasera qua e là inanella una serie di grosse stecche. Del pezzo generico s’è già detto e anche performance e messa in scena sono tutte abbastanza standard. In genere la posizione di pacchetti come questi è già abbastanza definita.

Ore 21.50 – Spagna – Blanca Paloma – “Eaea”

Andrea: basta dire “Eaea” che il pubblico parte in un enorme boato per una artista che è diventata una piccola icona dell’Eurovision 2023 grazie all’amore che gli eurofan (specie gli sfegatati spagnoli) le esprimono quotidianamente. Blanca Paloma ha il pregio di portare sul palco una rivisitazione in chiave elettronica di un genere che fa parte del folklore spagnolo, il flamenco. Molto evocativa la messinscena, anche in questo caso quasi ipnotizzante, ma ricca di gestualità, e con uso calcolato di luci e grafiche. Epici gli acuti finali che strizzano l’occhio alle giurie di qualità.

Emanuele: Sala stampa in delirio per Blanca Paloma, ma il pezzo – che non c’è – punta tutto sulla vocalità e sull’effetto ipnotico e straniante. Purtroppo stasera la prima delle cose è traballante. Mi pare difficile che possa ripetere il piazzamento di Chanel.

