Eurovision 2023, Marco Mengoni: “Sono cresciuto dal 2013, Due Vite mi rappresenta”

Marco Mengoni, nella tradizionale conferenza stampa dei Big 5, ha risposto alle domande della stampa sulla sua seconda partecipazione all’Eurovision Song Contest. Dal 2013, anno in cui chiuse al sesto posto con “L’Essenziale”, sono cambiate tante cose al cantautore di Ronciglione:

Dal 2013 sono cambiate tante cose, tipo ho iniziato a suonare in tutta Europa. Sono felice di essere qui con artisti straordinari da tutta Europa e non solo, e in più il sottotitolo di questa edizione rispecchia totalmente il senso di questo evento: siamo uniti dalla musica. Il messaggio è chiaro, fermate questa guerra pazza.