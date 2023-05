Eurovision 2023, Mengoni: “Prendo ogni emozione”. Domani anche Mahmood

Report live da Liverpool. Stasera sta andando in scena la jury final dell‘Eurovision Song Contest 2023. Noi di Eurofestival News abbiamo assistito alla prima prova alla Liverpool Arena, riservata alla stampa, e ora a questo secondo show che anticipa – pubblico e costumi compresi – quello che vedrete in diretta domani sera.

Qui sotto potete ascoltare uno spezzone della prova di Marco Mengoni: è quanto consentito dalle regole EBU per la prova della mattina: ancora una volta il cantante laziale ha sfoderato una prova in grande stile.

Mengoni si esibirà per undicesimo, con la prima di due intense ballate che animeranno la parte centrale della finale di domani sera.

Siamo riusciti a scambiare qualche parola con Marco Mengoni nel corso del giro di interviste realizzato a margine della conferenza stampa dei “Big 5” andata in scena questo pomeriggio. Il Mengoni che si prepara alla finale dell’Eurovision 2023 è molto diverso da quello di dieci anni fa, che pure fece un’ottima figura.

Qui non mi sono commosso in conferenza stampa perchè aveva appena parlato l’Ucraina che stava lanciando un messaggio molto importante relativo ai bambini nati durante la guerra e credo fosse giusto rispettarlo.

E’ molto importante essere qui oggi tutti noi, uniti dalla musica in questo momento complicato per l’Europa e per il Mondo.

Personalmente rispetto a 10 anni fa sono molto più maturo anche a livello artistico, allora ero giovane e non avevo ben compreso l’importanza di questo evento. Ora mi prendo ogni briciola di emozione e la porto con me: non sono in tanti ad avere la possibilità di fare Eurovision, per cui è bello essere qui. E poi dopo il primo Eurovision ho iniziato ad avere successo all’estero, quindi sono doppiamente felice e grato.