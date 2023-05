Finale Eurovision 2023: Marco Mengoni canterà per undicesimo

L’EBU – European Broadcasting Union – ha appena rilasciato l’ordine di esibizione della finale dell’Eurovision 2023. Quello che segue è dunque l’ordine definitivo e ufficiale per quanto riguarda le esibizioni dei 26 finalisti in gara.

Austria Portogallo Svizzera Polonia Serbia Francia Cipro Spagna Svezia Albania ITALIA Estonia Finlandia Repubblica Ceca Australia Belgio Armenia Moldavia Ucraina Norvegia Germania Lituania Israele Slovenia Croazia Regno Unito

L’ordine di esibizione è stato deciso dalla produzione, come accade ormai dal 2013. Che, per ironia della sorte, fu anche l’anno in cui per la prima volta Marco Mengoni approdò all’Eurovision.

Per l’artista di Ronciglione (VT) c’è l’obiettivo di ripetere o migliorare il settimo posto di quell’anno a Malmo, in Svezia, dove cantò “L’essenziale“.

Questa volta porta sul palco della Liverpool Arena ci delizierà invece con “Due vite” (qui di seguito potete vedere la sua esibizione live registrata durante le prove della prima semifinale), il brano con cui ha trionfato al Festival di Sanremo 2023.

Lo scorso anno l’Italia ha chiuso al sesto posto con “Brividi” di Mahmood e Blanco partendo da nona nel running order. Allora, però, la posizione se l’era sorteggiata a marzo nel meeting dei capidelegazione in quanto Paese ospitante e vincitore nel 2021.

Nonostante a Marco sia capitata nel sorteggio l’esibizione nella prima metà dello show, la produzione gli ha assegnato un posizionamento comunque ottimo (soprattutto tenendo conto del fatto che sempre nella prima metà dello show ritroviamo molti “papabili” vincitori di questa edizione dell’Eurovision).