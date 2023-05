Finale Eurovision 2023: niente messaggio video con Zelensky. Lo ha deciso l’EBU

Nella giornata di giovedi (11 maggio) diversi media inglesi hanno riportato della richiesta da parte del Presidente dell’Ucraina – Volodymyr Zelensky – di poter apparire con un video durante la finale dell’Eurovision 2023, questo sabato 13 maggio.

La richiesta è stata però rifiutata dall’EBU (European Broadcasting Union), il consorzio di tv pubbliche che sovrintende all’organizzazione dell’Eurovision Song Contest, con una nota ufficiale che riportiamo integralmente qui di seguito.

L’Eurovision Song Contest è uno spettacolo internazionale di intrattenimento e governato da regole e principi rigorosi che sono stati stabiliti sin dalla sua creazione. Come parte di questi, uno dei capisaldi del Concorso è la natura non politica dell’evento.

Questo principio vieta la possibilità di fare dichiarazioni politiche o simili come parte del Concorso.

La richiesta dell’onorevole Zelensky di rivolgersi al pubblico dell’Eurovision Song Contest, pur essendo fatta con lodevoli intenzioni, purtroppo non può essere accolta dalla direzione dell’Unione Europea di Radiodiffusione in quanto sarebbe contraria alle regole dell’evento.

L’EBU ha assicurato dal momento in cui è stato concordato che la BBC avrebbe ospitato l’Eurovision Song Contest 2023 per conto dell’emittente pubblica ucraina UA:PBC che l’Ucraina, la sua musica, la sua cultura e la sua creatività sarebbero state fortemente presenti in tutti e tre gli spettacoli dal vivo.

Non meno di 11 artisti ucraini, tra cui i vincitori dello scorso anno Kalush Orchestra, si esibiranno o parteciperanno alle semifinali o alla finalissima.

La grafica del marchio per l’evento è stata creata insieme a un’agenzia di design ucraina e le musiche di scena presenti durante lo spettacolo sono state composte anche in collaborazione con musicisti ucraini. Inoltre, 37 località in tutta l’Ucraina sono presenti nelle “cartoline”.

Crediamo che questo sia il modo migliore per riflettere e celebrare la vittoria dell’Ucraina all’Eurovision Song Contest e mostrare che siamo uniti dalla musica in questi tempi difficili.