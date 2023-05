Il Lussemburgo torna all’Eurovision: sarà in gara nel 2024

L’annuncio arriva direttamente da EBU ed è rimbalzato rapidamente anche qui a Liverpool, dove in questi giorni è in corso l’Eurovision Song Contest 2023: il Lussemburgo farà il suo grande rientro in gara l’anno prossimo, a 31 anni dall’ultima partecipazione.

Una operazione che EBU stava discutendo da molto tempo con il Governo del Granducato, ma che era stata complicata dal fatto che RTL- Tele-Letzeburg è una tv privata.

La storia è nota: nel Granducato c’è da sempre una commistione pubblico privato, sin dagli esordi di quella che allora era CTL, fondata dal un gruppo privato con la “benedizione” della famiglia regnante: è grazie ad una concessione del Granducato che l’emittente, francofona, può trasmettere: la granduchessa Charlotte inaugura nel 1955 Télé Luxembourg, che ben presto si espande al di fuori dei confini nazionali, trovando facile sponda in Belgio, Paesi Bassi e Francia.

Queste sue peculiarità la rendono di fatto unica nel panorama europeo ed è per questo che benchè sia finanziata con fondi privati, viene accolta nella EBU, dove resta – tuttora – anche quando tutto è passato nelle mani del gruppo tedesco Bertelsmann, proprietario del network internazionale RTL. La programmazione di servizio in lingua lussemburghese è la sponda che consente all’emittente di restare nel consorzio delle tv pubbliche benchè finanziata interamente con fondi privati.

Dopo tre precedenti tentativi falliti, nonostante l’intervento diretto di Anne Marie David, la cantante francese che sotto le insegne del Granducato vinse nel 1973, ora ecco finalmente l’annuncio di EBU: il Governo di Lussemburgo sosterrà formalmente (e presumibilmente non solo) la partecipazione, le cui modalità restano ovviamente in capo ovviamente a RTL.

Così Martin Österdahl, supervisore esecutivo dell’Eurovision Song Contest:

Siamo entusiasti di dare il bentornato al Lussemburgo all’Eurovision Song Contest dopo 30 anni. Il paese ha uno dei record di maggior successo nel Concorso con 5 vittorie solo nei primi tre decenni della competizione. Non vediamo l’ora di lavorare con RTL per il loro ritorno al più grande evento di musica dal vivo del mondo nel 2024

Così invece Christophe Goossens, amministratore delegato di RTL Luxembourg:

Siamo lieti che il Lussemburgo stia tornando all’Eurovision Song Contest – e ancora più entusiasta che RTL Luxembourg si assumerà l’esaltante compito di selezionare la delegazione del 2024. In qualità di società di media dedicata al popolo lussemburghese, non vediamo l’ora di trasmettere gli spettacoli dal vivo costellati di star. Gli spettatori potranno vivere l’Eurovision Song Contest in tutto il suo splendore.

Il Lussemburgo e l’Eurovision

Con 5 vittorie in 37 partecipazioni, il Lussemburgo rimane uno dei paesi partecipanti di maggior successo nella storia dell’Eurovision Song Contest.

l Lussemburgo è fra i paesi che partecipano al primo Eurovision. Fino al 1990 lo fa quasi esclusivamente con canzoni in francese (con tre uniche eccezioni), anche se reclutando gli artisti in giro per il Mondo. Fra loro, le spagnole Baccara, i francesi Jean Claude Pascal (campione 1961), France Gall (vincitrice nel 1965 con la celebre “Poupée de cire, poupée de son”), Michèle Torr, Anne Marie David (vincitrice nel 1973) e Corinne Hermes (vincitrice nel 1983) e le greche Nana Moskouri e Vicky Leandros (vincitrice nel 1972), i belgi Lara Fabian e Plastic Bertrand.

Nel 1991, quando l’emittente entra nel gruppo RTL, comincia a trasmettere in lussemburghese e non è un caso che le ultime tre entries siano proprio altrettanti artisti del Granducato, con due brani su tre in lussemburghese.

L’ultima presenza è datata 1993 con i Modern Times ed il brano “Donne-moi une chance”, una delle pochissime proposte di artisti lussemburghesi in concorso.