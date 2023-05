Seconda semifinale Eurovision 2023: in 1.702.000 l’hanno seguita su Rai 2

Sono arrivati i dati di ascolto della seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2023.

Eurovision 2023: tengono gli ascolti della seconda semifinale

In diretta su Rai 2 (dopo la precedente edizione su Rai 1 e quella del 2021 su Rai 4) sono stati 1.702.000 i telespettatori incollati davanti alla tv dalle 21 alle 23:10 circa, per uno share dell’8,3%.

Un dato ancora una volta positivo, considerato che, normalmente, Rai 2 in prima serata si aggira intorno al 5% (il dato Auditel di marzo indica il 4,96%).

Non ha ovviamente senso il confronto con il 2022, anno in cui l’Italia ospitava l’evento in quel di Torino e le tre serate sono state trasmesse su Rai 1, così come con il 2021, quando su Rai 4 seguirono la seconda semifinale 555.000 telespettatori (2,3% di share).

Eurovision 2023: il panorama di ieri

Non si può certo dimenticare l’estrema difficoltà di una serata come quella di ieri, monopolizzata dal calcio (Juventus-Siviglia e Roma-Bayer Leverkusen, semifinali di Europa League, rispettivamente su Rai 1 e Tv8). Che, però, non ha sfondato: per i bianconeri 3.772.000 spettatori con share del 18%, per i giallorossi 1.222.000 spettatori con share del 5,8%.

La seconda semifinale è risultata essere il terzo programma più visto della serata; davanti, oltre a Juventus-Siviglia, ha avuto solo il film “Quasi amici” su Canale 5 (1.998.000 spettatori per l’11,7% di share).

Ricordiamo che la finale di domani si vedrà su Rai 1, con Marco Mengoni che canterà la sua “Due vite” per undicesimo nell’ordine di esibizione.