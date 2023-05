Chi vincerà l’Eurovision 2023 secondo l’intelligenza artificiale?

Dopo avervi proposto l’intervista a Marco Mengoni realizzata dall’IA (intelligenza artificiale) di ChatGPT e quella reale all’artista di Ronciglione (VT), non potevamo non sondare il terreno anche sulla finale di questo Eurovision 2023.

Chi vincerà l’Eurovision 2023 per l’IA

Abbiamo chiesto sia a Bing che a Google Bard (l’ultimo nato, in concorrenza a Microsoft) chi vincerà questa edizione dell’Eurovision Song Contest.

Secondo Bing, il chatbot di Microsoft basato su intelligenza artificiale con integrato il software GPT 3.5 di Open AI), pur rispondendo che non è possibile prevedere il futuro, ci ricorda che Loreen (Svezia) è la più quotata secondo gli scommettitori ad aggiudicarsi la vittoria.

Poi, confermando che non c’è modo di sapere con certezza chi vincerà, ci dice che oltre Loreen hanno buone possibilità la Francia (con La Zarra), la Germania (con Lord of the Lost), Regno Unito (con Mae Muller), Spagna (con Blanca Paloma) e il nostro Marco Mengoni.

Sul fronte del concorrente Google Bard, la risposta è molto simile. Ricordandoci che il risultato non è prevedibile perché influenzato da troppi fattori (e su questo non possiamo che concordare), ci segnala quelli che sono i cinque con più possibilità (basandosi sui dati degli scommettitori) e altre fonti:

Svezia Finlandia Ucraina Israele Norvegia.

Come finirà lo scopriremo questa sera in diretta su Rai 1 a partire dalle 21 (puoi seguire anche il nostro liveblogging su queste pagine a partire da poco dopo le 20:30).

Per chi vorrà, vi segnaliamo i nostri approfondimenti su come votare dall’estero per Marco Mengoni e come sostenere l’italiana Alessandra Mele in gara per la Norvegia.