Eurovision 2023: “Due vite” di Marco Mengoni vince il Composer Award

Report live da Liverpool. A pochi minuti dall’avvio della finale dell’Eurovision Song Contest 2023, si è svolta alla Liverpool Arena la cerimonia di consegna dei Marcel Bezençon Awards, i premi collaterali artistici in memoria dell’ex direttore generale di EBU, colui che mise la firma sul progetto di Sergio Pugliese che diede il via al concorso.

La notizia è che Marco Mengoni – insieme a Davide Petrella – si è aggiudicato il Composer Award ovvero il brano per la miglior musica, assegnato dai compositori dei brani in concorso nella finale. Si tratta del secondo riconoscimento per l’Italia dopo quello del 2019 di Mahmood per “Soldi”. Chissà che non sia di buon auspicio, visto come andò per l’artista milanese poi nella classifica finale

Dominio svedese invece negli altri due riconoscimenti, il Premio della Critica – denominato Press Award, assegnato dalla stampa accreditata in sala stampa a Liverpool è andato a “Tattoo” di Loreen, che si è aggiudicato anche l’Artistic Award, anche questo assegnato dai giornalisti e blogger accreditati.

Nel primo dei due riconoscimenti l’Italia si era imposta nel 2015 con “Grande amore” de Il Volo e nel 2017 con “Occidentali’s Karma” di Francesco Gabbani. La cerimonia di premiazione è visibile a questo link.