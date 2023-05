Finale Eurovision 2023: come votare per l’italo-norvegese Alessandra Mele dall’Italia

Si scaldano i motori per la finalissima di questa sera dell’Eurovision 2023, la rassegna musicale più seguita al mondo, con oltre 160 milioni di telespettatori e interazioni social da record.

In gara questa sera, oltre all’Italiano Marco Mengoni, ci sarà anche una seconda italiana: si tratta della rappresentante della Norvegia, Alessandra Mele, di origini italiane, precisamente savonesi.

Sarà quindi importante sostenere la sua presenza all’Eurovision 2023, anche per la qualità della proposta che porta sul palco della kermesse europea.

Il brano di Alessandra, dal titolo “Queen of Kings“, è un pezzo moderno ed estremamente orecchiabile, oltre che ben eseguito e cantato toccando note altissime. Epica, infatti, la whistle note sul finale, eseguita sempre con abilità, maestria, e mostrando ottimo controllo della voce.

Finale Eurovision 2023: come votare Alessandra Mele

L’italo-norvegese Alessandra Mele potrà essere votata seguendo le regole valide per il televoto all’Eurovision 2023. Essendo candidata, infatti, per un altro paese (la Norvegia), sarà possibile per chiunque voglia, votarla dall’Italia. Il codice per votarla sarà quello corrispondente al suo ordine d’uscita, ossia il 20.

Durante la diretta della serata, si potrà inviare la propria preferenza all’artista di origini savonesi chiamando il numero 894.222 da utenze dei seguenti operatori di telefonia fissa: TIM, WindTre, iliad, Sky Wifi, Tiscali, A2A Smart City, Convergenze, Uno Communications e Brennercom. Il costo di ogni voto sarà pari a 0,51 euro.

Chi invece preferisse utilizzare il proprio cellulare, i voti potranno essere inviati mediante un SMS – contenente il codice 20 nel campo di testo – al numero 475.475.0 dai seguenti operatori di telefonia mobile abilitati: TIM, Vodafone, WindTre, iliad, PosteMobile, ho. Mobile, Kena Mobile, Very Mobile e CoopVoce. In questo caso, il costo di ogni voto sarà pari a 0,50 euro.

Il numero massimo di voti esprimibili tramite ogni singola utenza (fissa o mobile) è pari a 5.

Attenzione, però: non sarà possibile inviare i voti ad Alessandra Mele in ogni momento durante la serata, ma solo durante l’apposita finestra di voto aperta al termine di tutte le esibizioni, il cui annuncio arriverà dai conduttori e ci saranno apposite grafiche a schermo.

L’appuntamento per tifare Alessandra Mele per la Norvegia (e – ovviamente – anche Marco Mengoni per l’Italia) all’Eurovision 2023 è dunque per questa sera, dalle ore 21, su Rai1, con il commento di Mara Maionchi e Gabriele Corsi! E se siete impazienti di sapere cosa succederà o come sono andate le prove di ieri, potete leggere il nostro liveblog dedicato.