Finale Eurovision 2023: controprogrammazione e Toto-Auditel

Con il meteo a favore di una serata in casa in quasi tutta Italia, quale occasione migliore per godersi la finale dell’Eurovision 2023 questa sera a partire dalle 21, in diretta su Rai 1 (con il commento di Gabriele Corsi e Mara Maionchi).

A differenza di altri anni, questa sera la controprogrammazione risulta davvero debole e ci auguriamo che con la serata piovosa in molte parti d’Italia, la finale dell’Eurovision 2023 possa trarne vantaggio dal punto di vista degli ascolti.

Controprogrammazione finale Eurovision 2023

L’ammiraglia Mediaset proporrà dalle 21:20 il film del 2017, Mamma e papà (con Antonio Albanese e Paola Cortellesi). Forse l’unica vera concorrenza per la serata arriva in casa, con la finale di volley Milano-Conegliano (Serie A1 femminile, Gara 4) trasmessa su Rai 2.

Su Rai 3 la fiction “Esterno Notte”, su Italia 1 i film “Madagascar 3 – Ricercati in Europa” (2012) e “I pinguini di Madagascar” (2014). Rete 4 inaugura il nuovo programma informativo “Sette Giorni”.

La7 proporrà una nuova puntata di “Eden – Un Pianeta da Salvare” (con Licia Colò) mentre sul NOVE va di scena il basket, con il live match tra Virtus Segafredo Bologna e Happy Casa Brindisi.

Come dicevamo, il potenziale per fare bene c’è tutto. Non possiamo ovviamente aspettarci gli ascolti record del 2022, quando l’Eurovision ce l’avevamo praticamente in casa (a Torino) e la copertura mediatica è stata di tutt’altro livello, ma ci auguriamo ugualmente numeri sopra la media di rete (a marzo share medio del 20,97% tra le 20:30 e le 22:30 e del 15,55% tra le 22:30 e l’1:59).

Toto-Auditel finale Eurovision 2023

Come di consueto, chiediamo anche la vostra opinione, quindi potete partecipare al Toto-Auditel e rispondere alle domande del sondaggio attualmente attivo su Telegram (e lo resterà fino a notte inoltrata).

Appuntamento alle 21 in diretta su Rai 1 per tifare Italia e un po’ anche Norvegia (con la savonese Alessandra Mele).