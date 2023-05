Finale Eurovision 2023, la scaletta minuto per minuto: ecco quando canteranno Marco Mengoni, Mahmood e Alessandra Mele

L’Eurovision 2023 raggiungerà tra una manciata di ore il suo apice con la finalissima in diretta questa sera, a partire dalle ore 21, dalla Liverpool Arena. La diretta italiana sarà affidata alla rete ammiraglia, Rai1, con il commento fuori campo di Gabriele Corsi e Mara Maionchi, che già hanno accompagnato il pubblico durante le semifinali di martedì e giovedì scorsi.

La serata sarà ricca di tantissima musica, grazie alle performance mozzafiato, luci, colori e fuochi d’artificio messi in scena dalle 26 nazioni in gara. Ma ci saranno anche momenti artistici di alto livello all’inizio della serata, oltre che interval acts durante le finestre di voto e prima della presentazione dei risultati, che occuperanno la parte terminale della serata, che si concluderà con l’incoronazione del vincitore.

Ma quali saranno gli eventi più importanti durante la serata? La scaletta della diretta è densa di eventi salienti, che possiamo rivelarvi in anteprima, minuto per minuto (e che vi abbiamo già commentato in diretta ieri sera con il liveblog esclusivo delle prove generali).

Finale Eurovision 2023, gli eventi principali in scaletta

Come noto, in gara per l’Italia ci sarà il vincitore del Festival di Sanremo 2023 con il brano “Due Vite“, in una versione leggermente riadattata per il palco europeo e supportata da una nuova messinscena, fatta di una atmosfera che promette un viaggio tra stelle e satelliti, dove non solo sarà presente Marco Mengoni, ma anche due ballerini che, rimbalzando su una piattaforma elastica, saliranno e scenderanno una scalinata, mettendo in scena gli alti e bassi di un rapporto di coppia.

Ci sarà anche tanta altra Italia questa sera alla finale dell’Eurovision 2023: in gara per la Norvegia c’è Alessandra Mele, norvegese di origini italiane che presenterà una grintosa “Queen of Kings“, un brano tutto dedicato alle donne e alla loro forza. Ma nella seconda parte della diretta ci sarà spazio per una commovente cover di “Imagine” di John Lennon cantata dalla splendida voce di Mahmood, già all’Eurovision nel 2019 e nel 2022 per l’Italia.

Finale Eurovision 2023, la scaletta completa minuto per minuto

Di seguito la scaletta completa della diretta della finale dell’Eurovision 2023, in diretta dalle ore 21 su Rai1. Gli orari si riferiscono al fuso orario italiano e sono approssimativi, in quanto potranno subire leggere variazioni in base ad esigenze organizzative dell’ultimo minuto o eventuali ritardi accumulati durante la messa in onda.

La macchina eurovisiva, comunque, è di estrema precisione, pertanto le variazioni attese sulla tabella di marcia sono pressoché minime. Con buona precisione, possiamo anticiparvi che Marco Mengoni entrerà in scena per l’Itali con “Due Vite” alle ore 22.06 circa, mentre l’italo-norvegese Alessandra Mele presenterà “Queen of Kings” alle ore 22.47 circa. La comparsa di Mahmood nell’ambito di un più lungo e ampio interval act è prevista invece alle 23.45 circa.