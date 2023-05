Finale Eurovision 2023: chi farà meglio tra Mengoni e l’italiana Alessandra Mele (per la Norvegia)?

Ormai ci siamo! Questa sera assisteremo all’annuncio del vincitore dell’Eurovision 2023, ma anche ad un bellissimo “derby” tra due italiani che rappresenteranno però diversi paesi in gara.

Parliamo naturalmente di Marco Mengoni, il nostro rappresentante in gara con il brano “Due Vite” e la savonese (padre italiano e madre norvegese) Alessandra Mele, con il brano “Queen of Kings”.

Per gli scommettitori internazionali entrambi dovrebbero finire in TOP 10 questa sera, con un piazzamento all’ottavo posto per Marco Mengoni e settimo per Alessandra Mele.

Per gli scommettitori italiani, secondo SISAL, Mengoni si piazzerebbe addirittura terzo (preceduto da Svezia e Finlandia) e Alessandra Mele sempre settima. Diversi i dati di SNAI, con Mengoni ottavo e Alessandra Mele settimna.

Va ricordato che, come da regolamento dell’Eurovision Song Contest, non è possibile votare per il proprio paese, quindi per sostenere Marco Mengoni sarà necessario chiedere aiuto ad amici e parenti all’estero (qui la nostra guida su come fare).

Rappresentando invece la Norvegia, noi italiani possiamo tranquillamente televotare per la giovane Alessandra Mele, basterà seguire le indicazioni di voto valide per la serata trasmessa in diretta su Rai 1 (qui tutte le indicazioni su come sostenerla).

Marco Mengoni vs Alessandra Mele

Chi tra Marco Mengoni e Alessandra Mele riuscirà a piazzarsi meglio in questa finale dell’Eurovision Song Contest? Ve lo abbiamo chiesto direttamente sul nostro canale Telegram (a questo link), con un sondaggio a cui potete rispondere fino alla fine di tutte le esibizioni di questa sera.

Diteci la vostra e vi aspettiamo per la diretta della finale dell’Eurovision 2023 qui (con il nostro liveblogging dedicato) e naturalmente su Rai 1 a partire dalle 21.