Liveblogging finale Eurovision 2023: scaletta, commenti e voting in diretta

Ore 20.48 – Ora una breve clip sui brani che vedremo stasera in gara durante la finale dell’Eurovision 2023.

Ore 20.43 – Dopo la pubblicità riparte Anteprima Eurovision 2023 con Mara Maionchi e Gabriele Corsi. Brevi scambi di battute con i fan all’Euroclub di Liverpool. Parte poi una clip dedicata alla storia dell’Ucraina all’Eurovision.

Ore 20.37 – Parte su Rai 1 l’Anteprima Eurovision 2023 condotta da Mara Maionchi e Gabriele Corsi, proprio da Liverpool. Si parte dal museo dei Beatles e con i volontari dell’Eurovision!

Ore 20.32 – Il Tg1 si conclude con collegamento dalla Liverpool Arena e un bel servizio sulla rassegna, lo spirito che la circonda, i protagonisti.

Si accendono i riflettori questa sera alle ore 21 per la diretta della finalissima dell’Eurovision 2023! Quest’anno la rassegna ha fatto tappa nel Regno Unito, paese che – classificatosi secondo a Torino dopo l’Ucraina – ha abbracciato la sfida di ospitare la kermesse in luogo del paese est-europeo, martoriato dalla guerra. La sede scelta è la M&S Bank Arena, ribattezzata Liverpool Arena per l’occasione.

A prendere per mano il pubblico italiano per l’occasione ci sono Gabriele Corsi, ormai affezionato commentatore della rassegna, insieme alla new entry dell’anno, la veterana della musica italiana Mara Maionchi.

Le loro voci ci hanno già accompagnato durante le due semifinali di martedì e giovedì scorso proprio in diretta da Liverpool. Voci, ma anche volti: Rai 1 si trasformerà nella rete dell’Eurovision 2023 già a partire dalle ore 20.30, subito dopo il Tg1, per una anteprima condotta proprio da Mara e Gabriele da Liverpool, durante la quale presenteranno l’evento, la città, i cantanti in gara e parleranno con Mengoni. L’appuntamento parte alle ore 20.30 su Rai 1, ma il collegamento europeo vero e proprio inizierà alle ore 21.

Eurovision 2023: la diretta della finale

Se proprio siete impazienti di conoscere cosa succederà stasera, abbiamo per voi commentato le prove generali di ieri sera, il cui resoconto è disponibile qui. Ventisei gli artisti in gara questa sera, ma solo uno potrà stringere tra le proprie mani l’ambito microfono di cristallo simbolo della rassegna.

Tutti i paesi in gara avranno la possibilità di votare durante la serata, e non mancheremo di ricordarvi le modalità con cui farlo. Non sarà possibile votare per il rappresentante italiano – Marco Mengoni con “Due Vite” – poiché la regola d’oro della rassegna è che non è possibile autovotarsi. Ma vi diremo come invitare amici e parenti all’estero a farlo per noi!

Questi i partecipanti della finale dell’Eurovision 2023, in ordine di uscita e accompagnati dal relativo codice per il televoto: