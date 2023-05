Scommesse Eurovision 2023: ai vertici Svezia e Finlandia, Italia ottava

A poche ore dalla finalissima dell’Eurovision 2023, andiamo a scoprire quali sono le tendenze delle scommesse.

Con l’ultimo atto che si avvicina, gli allibratori, almeno sul fronte britannico (che è quello che mostra eurovisionworld), accordano speranze in abbondanza alla Svezia (rappresentata da Loreen con il brano “Tattoo”), data con il 53% di chance di vittoria.

L’unico che si è presentato come avversario importante, finora, è stato Käärijä, per la Finlandia: la sua “Cha cha cha” ha il 22% di chance almeno secondo chi scommette. Questi numeri, va detto, trovano riscontro praticamente ovunque, anche nelle agenzie non anglofone (basta andare sul sito della Sisal, per un esempio, anche se, come vedremo, lì ci sono differenze).

Sono cambiate infinite volte le cose in termini di terza posizione: al momento la occupa l’Ucraina con “Heart of steel” dei Tvorchi, seguita da Israele con “Unicorn” di Noa Kirel. Quinta posizione, infine, per la Spagna con “Eaea” di Blanca Paloma.

Una delle principali “cadenti” di questi giorni è la Francia, con La Zarra che ha perso parecchia quota insieme alla sua “Evidemment” (fino a pochi giorni fa era saldamente terza).

Settimo e ottavo posto a tinte tricolori. L’una è quella della Norvegia con la savonese Alessandra Mele e “Queen of kings“, l’altra è quella che davvero porta la bandiera dell’Italia in gara a Liverpool, “Due vite” di Marco Mengoni. Il nostro artista è rimasto sostanzialmente stabile negli ultimi giorni, beneficiando anche dell’effetto posizione 11 in ordine di uscita.

Dicevamo delle differenze riscontrate in Italia con Sisal: le prime quattro posizioni non cambiano, ma la quinta è occupata dalla Moldavia, che è invece ventunesima secondo le medie vicine alle idee british. Si tratta dell’unico grande divario significativo.

Va anche ricordato che, in più di un caso, è possibile che le scommesse non intercettino l’andamento reale dei gusti e del complesso, davvero complicato, di incastri che è l’Eurovision.

Per vedere come finirà e chi sarà il vincitore di questa edizione, non resta che collegarsi questa sera dalle 21 su Rai 1 (e seguire il nostro liveblogging su queste pagine).