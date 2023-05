Eurovision 2023: “Tattoo” di Loreen domina le charts digitali di iTunes e Apple Music

Loreen e la sua “Tattoo” sono già regine delle charts in digitale. La canzone vincitrice dell’Eurovision 2023 è infatti prima su iTunes in 15 Paesi: Austria, Belgio, Cechia, Danimarca, Germania, Grecia, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Spagna, Svizzera, Regno Unito.

A seguire inanella anche il secondo posto in Italia, Francia, Portogallo, Ucraina; il terzo in Finlandia, Israele, Romania; il quinto in Armenia e Australia; il settimo in Ungheria e il piazzamento fuori dalla top 10 in altri 9 Paesi)

Käärijä e “Cha cha cha”, già campione di vendite in patria, rientra su iTunes al primo posto, raggiungendo poi alcuni ottimi piazzamenti: numero 2 in Grecia, Norvegia, Svezia; numero 3 in Belgio, Danimarca, Irlanda, Germania, Estonia; numero 4 in Spagna; numero 5 in Israele e Regno Unito; numero 6 in Cechia e Polonia; numero 7 in Austria, numero 8 in Francia, 9 in Svizzera, 10 in Austria. In classifica anche in Italia, al numero 11 (come nei Paesi Bassi) e in altri 6 Paesi.

Discreto risultato per Marco Mengoni e “Due vite”: è in classifica in 16 Paesi. In Italia – dove era già stato in testa ai tempi di Sanremo – la versione eurovisiva si ferma al numero 4. Piazzamento più alto al numero 2 in Lussemburgo, poi 3 in Austria, Germania e Svizzera, 5 Spagna e 9 Belgio.

Alessandra Mele e “Queen of kings” è andata discretamente: picco alla 2 in Danimarca e Regno Unito, poi 3 in Israele, Norvegia e Svezia, 3 in Francia e Polonia, 6 in Austria e Germania, 7 in Italia, 9 in Finlandia più altri 10 Paesi con piazzamenti dalla 11 in giù.

Noa Kirel è in classifica con “Unicorn” in 15 Paesi con la vetta nel suo Israele. Poi numero 6 in Finlandia, 8 in Belgio e Francia, 9 Svezia. In Italia è alla 36. Ma attenzione perché l’artista israeliana è destinata a sfondare su altre piattaforme.

Malino tutti gli altri: l’unica altra ad aver raggiunto la vetta è Brunette (nella sua in Armenia). Per il resto la migliore è “Solo” di Blanka, destinata forse ad un successo estivo: numero 2 in patria, 3 in Lettonia, 5 Norvegia, 7 Regno Unito più altri 11 paesi fuori dalla Top 10.

Discreti risultati per Remo Forrer e “Watergun” (2 in Svizzera, 3 in Lussemburgo, 9 in Germania, 11 Austria); per il belga Gustaph con la sua “Because of you”, numero 2 in patria, poi 5 in Austria e Germania, 6 in Spagna e Svezia, 7 in Svizzera, 10 in Polonia, numero 49 da noi.

Così come per La Zarra con “Evidemment” (3 Francia, 5 Svezia, 8 Austria, 9 Norvegia, 10 Canada e altri 9 paesi) e Andrew Lambrou il cui brano “Break a broken heart” ha trovato il picco in Svizzera (4) e complessivamente è in classifica in 14 paesi (9 Grecia, 11 Germania e Regno Unito, 33 Italia)

Gli unici altri in top 10 sono Teya & Salena (2 Austria, 10 Belgio e Finlandia), TVORCHI (9 in Ucraina), Mae Muller (3 nel Regno Unito) e Voyager (7 Australia)

Anche Apple Music premia Loreen

Prendiamo in esame anche Apple Music, che in alcuni Paesi sostituisce di fatto iTunes nei download digitali. Anche qui la cantautrice svedese Loreen domina abbastanza agilmente le charts.

Ben 16 piazzamenti al primo posto: Malta, Svezia, Romania, Armenia, Norvegia, Macedonia, Austria, Belgio, Cipro, Lituania, Serbia, Lussemburgo, Irlanda, Polonia, Paesi Bassi, Svizzera.

Poi posizione 2 in Germania, Portogallo, Slovenia, Finlandia, Islanda, Israle, Regno Unito, Estonia; numero 3 in Estonia, Grecia, Croazia, Lettonia, Moldavia; numero 4 in Azerbaigian; 5 in Ucraina, 6 Cechia, 10 Spagna più altri 5 Paesi fra cui l’Italia dove è al 14.

Molto bene anche Käärijä: primo posto in Slovenia, Finlandia, Islanda, Estonia; secondo in Svezia, Norvegia, Lituania, Croazia, Polonia; numero 3 in Austria e Serbia; 4 a Malta e in Belgio; 5 in Lussemburgo e Israele; 6 in Lettonia; 7 in Irlanda; 8 in Svizzera, 9 in Armenia e altri 16 piazzamenti.

Appena dignitoso il piazzamento di Marco Mengoni che ha due soli piazzamenti in top 10, in Italia (6) e a Malta (5), ma sono complessivamente 20 i paesi dove è in classifica.

Va meglio Alessandra Mele: picco alla 3 in Norvegia, Paesi Bassi, Malta, Svezia; numero 4 in Polonia, Slovenia, Islanda; 5 in Belgio; 6 in Estonia, Lituania, Lussemburgo, Cipro; 7 Israele e Svizzera; 8 in Austria, 9 Croazia e altri 18 piazzamenti (Italia 27).

L’unica altra ad aver inanellato diversi piazzamenti in top 10 è Noa Kirel: 1 Israele, 4 Cipro, 5 Finlandia e Serbia, 6 Svezia e Slovenia; 7 Lituania, Malta, 8 Polonia, Armenia; 10 Paesi Bassi e altri 20 Paesi.

Top 10 anche per La Zarra (5 Lituania, 8 Slovenia); Teya & Salena (2 Austria, 6 Finlandia, 9 Lituania e Svezia, 10 Slovenia); Mae Muller (2 Malta, 4 Regno Unito, 8 Lituania); Blanka (3 Polonia, Lituania, 7 Slovenia, 8 Finlandia); Vesna (7 Finlandia, 10 Cechia); TVORCHI (7 Islanda, 10 Ucraina); Andrew Lambrou (2 Cipro); Remo Forrer (2 Svizzera); Gustaph (3 Belgio); Joker Out (3 Slovenia, 9 Finlandia); Alika (7 Estonia), Brunette (2 Armenia); Monika Linkyte (4 Lituania); Mimicat (9 Potogallo)

Il riscontro in digitale – lo ricordiamo – non rappresenta le classifiche ufficiali, quelle degli enti di rilevazione nazionali e che comprendono tutte le piattaforme digitale, i supporti fisici e ormai quasi dovunque anche i passaggi radiofonici. Queste verranno rese note a seconda dei tempi di ciascuna nazione fra questa e la prossima settimana.