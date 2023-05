Eurovision 2023 – Trash Parade: la classifica di chi le spara più grosse

Di anni ne sono passati ormai molti da quel 2011 che ci ha visto tornare stabilmente in gara all’Eurovision e per molto tempo su queste pagine abbiamo segnalato montagne di errori e castronerie di tv e stampa, tanto da realizzare nel 2017 anche un video ironico con i “Milleuno modi (tutti italiani) per chiamare l’Eurovision Song Contest“.

Oggi per fortuna le cose sono cambiate, l’Eurovision continua a crescere negli ascolti e attira sempre più persone e la Rai nel tempo ha capito l’importanza di questo evento e lo promuove sempre più.

Con la chiusura dell’Eurovision 2023 però, tutto pensavamo tranne che ci fossero ancora giornalisti che, a distanza di anni, fossero rimasti così indietro da scrivere ancora di “trash” o “miti” più volte smentiti dai fatti.

Ecco quindi che quest’anno lanciamo una nuova rubrica, la Press Trash Parade, una vera e propria classifica (o TOP 3 se preferite) di chi le spara più grosse tra i principali quotidiani e media online, sull’ultima edizione dell’Eurovision Song Contest.

Primo posto di questa speciale Trash Parade va a La Stampa di oggi.

… last but not least, il trash, che per decreto regio non manca mai. In particolare, nuovi abissi sono stati toccati dalla Croazia (sorta di Village People rock che a metà rimangono tutti in mutande) e dalla Finlandia (che ha rischiato di vincere) con la reincarnazione dello Scrondo (il mostriciattolo di Disegni per l’Araba Fenice), vestito di rosa e verde acido a danzare come un freak.

Noi l’avevamo messa in fondo fin dal primo giro, tanto per capirci come il gusto della giuria di qualità non conti nulla.