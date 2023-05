Junior Eurovision 2023: la Macedonia del Nord seleziona Tamara Grujeska

A pochi giorni dalla fine dell’Eurovisioni, viene rivelata la prima giovane concorrente dello Junior Eurovision 2023 che si terrà a Nizza. Sarà Tamara Grujevska a rappresentare la Macedonia del Nord all’evento per bambini il prossimo novembre.

La notizia arriva direttamente dalla tv pubblica MRT, che pur non avendo partecipato all’Eurovision 2023 citando gli alti costi di partecipazione ha deciso di gareggiare alla controparte Junior (economicamente più accessibile).

La selezione di Tamara è avvenuta tramite provini la scorsa settimana negli studi MRT a Skopje, capitale del Paese balcanico.

Come ogni anno il brano per lo Junior Eurovision 2023 sarà selezionato internamente dall’emittente e verrà pubblicato tra settembre e ottobre, sperando che nel frattempo il Paese confermi anche la partecipazione all’Eurovision 2024 in Svezia.

Chi è Tamara Grujevska

Tamara Grujevska è nata il 2 dicembre 2010 a Gostivar, a confine tra Albania e Kosovo, compie i suoi primi passi nella musica all’età di 5 anni e da allora ha preso parte a diversi festival e concorsi per bambini sia in Macedonia del Nord che all’estero.

La prima esperienza importante risale al 2021 quando ha vinto il primo posto a “Ezerski Biseri” a Struga ed ha preso parte al Festival Internazionale “Zvedzdichki” di Prilep dove ha vinto il premio più importante con il brano “Muzikata vo mene ima dom” (“La musica trova rifugio dentro me”).

A febbraio 2022, Tamara ha preso parte ad una prestigiosa competizione a Vladimir intitolata “Golden Stars Rain”, anche qui vincendo il primo posto gareggiando contro altri 150 concorrenti da diversi Paesi. Al momento studia alla scuola di musica “Todor Skalovski” a Tetovo, nella sezione “canto solista” per affinare le proprie abilità nel canto

La Macedonia del Nord verso lo JESC 2023

La Macedonia del Nord ha preso parte a 17 edizioni dello Junior Eurovision Song Contest, ma non ha mai vinto ed ha come miglior risultato il quinto posto del 2007 e del 2008. Curiosamente dal 2011 al 2018 ha partecipato per sei volte piazzandosi al dodicesimo posto per cinque volte.

Allo Junior Eurovision 2022 hanno partecipato per conto del Paese balcanico un terzetto di giovani speranze, ovvero Irina Davidovska con i fratelli Lara Trpceska e Jovan Trpceski cantando il brano “Zivotot e pred mene”, arrivando solo al 14° posto su 16 partecipanti.

Lo Junior Eurovision 2023 si terrà a Nizza, in Francia, dopo la vittoria a quota 203 punti del piccolo Lissandro con il brano “Oh, maman!”, di cui 132 dalla giuria e 71 dal voto online.

Durante una delle conferenze stampa all’Eurovision 2023 è stato rivelato dalla capodelegazione francese Alexandra Redde-Amiel che lo slogan della ventunesima edizione sarà “Heroes”, in onore ai giovani partecipanti che saranno gli eroi del domani.

Sarà la seconda volta a distanza di due anni che l’evento per i più piccoli si terrà in Francia, questa volta al Palais Nikaia, dove in passato si sono esibiti star del calibro di Lady Gaga, Shakira e Depeche Mode.

I seguenti Paesi hanno già confermato la partecipazione allo Junior Eurovision 2023 per il 26 novembre: Francia (paese che organizza questa edizione), Georgia, Germania (che ritorna dopo un anno di stop), Irlanda, Malta, Paesi Bassi, Macedonia del Nord, Polonia e Spagna.

Ancora nessuna notizia da parte della Rai in merito alla partecipazione all’evento, ma è verosimile pensare che data la presenza della capodelegazione italiana Mariangela Borneo nel Reference Group dello JESC l’annuncio della presenza in gara dell’Italia sia solo una piccola formalità.

E chissà che con il lancio di The Voice Kids non si decida di selezionare il giovane rappresentante italiano proprio da lì, visto che il range di età (7-14 anni) è molto simile a quello richiesto per partecipare allo Junior Eurovision (9-14 anni).