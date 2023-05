Eurovision Choir of the Year: cancellata l’edizione del 2023

Nonostante gli iniziali barlumi di speranza dello scorso ottobre, è stato annunciato dall’EBU che non si terrà nessun Eurovision Choir of the Year questo autunno. Decisamente un peccato per un concorso biennale molto giovane, con una sua nicchia di pubblico appassionato che aveva già subito la cancellazione dell’edizione 2021 per le restrizioni legate al Covid-19.

L’Eurovision Choir of the Year è nato infatti nel 2017 dalla collaborazione tra l’Unione Europea di Radiodiffusione (abbreviato EBU in inglese) e l’organizzazione Interkultur, fondata nel 1988 in Germania per avvicinare le culture di tutto il mondo alla musica corale ed alla sua lunghissima tradizione.

Solo due edizioni hanno visto la luce, nel 2017 e nel 2019, in cui hanno trionfato la Slovenia (alla prima vittoria in un concorso EBU) e la Danimarca, rispettivamente grazie al coro Carmen Manet e Vocal Line.

L’evento internazionale si sarebbe dovuto tenere in Lettonia con la collaborazione dell’emittente LTV e c’erano già cinque Paesi che avevano confermato la propria partecipazione: oltre alla stessa Lettonia – organizzatrice – c’erano anche Belgio, Slovenia, Lituania e Galles (quest’ultimo aveva anche selezionato il proprio coro).

Qui un recap dei tredici Paesi che hanno preso parte almeno una volta all’evento, tra i quali non c’è l’Italia:

Austria – 2017

Belgio – 2017, 2019

Danimarca – 2019

Estonia – 2017

Germania – 2017, 2019

Ungheria – 2017

Lettonia – 2017, 2019

Norvegia – 2019

Scozia – 2019

Slovenia – 2017, 2019

Svezia – 2019

Svizzera – 2019

Galles – 2017, 2019.

È dunque un altro deciso passo indietro dell’EBU nei confronti di un evento parallelo all’Eurovision, dopo la cancellazione della seconda edizione dell’American Song Contest (anche per via dei risicati ascolti ottenuti) e la morte prematura dei vari progetti esteri quali Eurovision Asia Song Contest, Eurovision Canada (quest’ultimo disertato durante una delle conferenze EBU nella settimana eurovisiva) e Latin America Song Contest (di cui non si ha nessuna notizia dall’annuncio dell’anno scorso se non che l’emittente spagnola RTVE contribuirà nella realizzazione).

Con lo stop dell’edizione di quest’anno non è da escludere che l’Eurovision Choir of the Year venga cancellato definitivamente.