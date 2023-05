La tv delle Isole Far Øer vuole l’Eurovision e proverà ad entrare nell’EBU

La tv delle Isole Far Øer vuole partecipare all’Eurovision Song Contest. La dichiarazione arriva da Ivan Niclasen, amministratore delegato di KVF (Kringvarp Førøya), l’emittente pubblica dell’isola danese ed è seguente alla grande eco che ha avuto la partecipazione di Reiley all’Eurovision 2023 con il brano “Breaking my heart”.

Nonostante l’eliminazione in semifinale (quattordicesimo nella prima semifinale con appena 6 punti) infatti, il venticinquenne TikToker ha tenuto incollati ai teleschermi non solo i danesi, per la cui emittente concorreva, ma anche i connazionali della sua isola, che fa parte del Regno di Danimarca ma gode di parziale autonomia, che hanno potuto seguirlo appunto anche su KVF, la quale ha trasmesso in diretta l’evento.

Da qui l’annuncio: prima dell’estate KVF presenterà domanda di adesione alla EBU, prerequisito fondamentale per la partecipazione ad Eurovision.

Il nodo da sciogliere

In realtà non è così facile. Perché se è vero che le Isole Far Øer partecipano autonomamente in alcune competizioni sportive – per esempio hanno una autonoma federazione calcistica regolarmente affiliata alla Fifa ed alla Uefa e dunque una Nazionale propria, in lizza per qualificazioni mondiali ed europee (ha sfidato più volte anche l’Italia) e squadre che prendono parte alle competizioni per clubs- lo stesso principio non vale per la EBU.

L’adesione alla EBU è infatti per adesso riservata ai soli stati sovrani. Questo però non sembra scoraggiare Niclasen:

L’adesione all’EBU è il primo passo. Se ci riusciamo, il nostro prossimo obiettivo è l’Eurovision. Questo concorso è attualmente solo per stati indipendenti, ma forse possiamo prima ottenere una sorta di adesione associata, e poi possiamo lavorare da lì. Entro la prossima primavera, mi aspetto che avremo un’idea molto più chiara delle nostre possibilità

Ci sarebbe già il progetto pronto

Si tratta di una questione sulla quale il Governo dell’isola spinge da tempo, essenzialmente per motivi di visibilità. KVF trasmette l’Eurovision attraverso la tv danese, anche se non con continuità e comunque i cittadini dell’isola seguono come tutti i danesi l’evento attraverso l’emittente di Copenaghen e per la vivace scena musicale dell’”isola delle pecore” (questa la traduzione del nome) la presenza all’Eurovision sarebbe una grande occasione.

Ad alimentare le speranze di una possibile adesione c’è peraltro una non troppo passata interlocuzione fra EBU e tv:

La mancata sovranità ora non è più una condizione che necessariamente esclude

Così EBU aveva risposto ad alcune precedenti richieste in merito al possibile avvio di un processo di adesione dell’emittente al consorzio, ma già nel 2015 il Governo dell’Isola ne parlava.

L’allora ministro della cultura Brian Karlsoy disse:

Vogliamo mostrare alla EBU che le isole Far Øer faranno molto di più che una sfida alla pari con gli altri, quando avremo la possibilità di gareggiare all’Eurovision Song Contest

Un quotidiano della Groenlandia, altro territorio sotto sovranità danese rivelò che addirittura ci sarebbe già un progetto pronto da 500.000 euro sul modello del Dansk Melodi Grand Prix.

Quelli che… prima di Reiley

Prima del debutto di Reiley, la sola artista delle isole Far Øer a calcare il palco dell’Eurovision è stata la cantautrice Linda Andrews, backing voice sia per la slovena Hannah Mancini nel 2013 che per la australiano-danese Anja Nissen nel 2017.

Un altro artista faroese sfiorò invece la partecipazione in quota Islanda: si tratta di Jogvan Hansen che nel 2010, dopo aver vinto l’edizione locale di X Factor arrivò secondo al Sogvakeppnin, la selezione nazionale islandese