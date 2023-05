Eurovision 2024: Cipro selezionerà il proprio rappresentante tramite “Fame Story”

A pochi giorni dalla finale dell’Eurovision 2023 abbiamo già alcuni Paesi che stanno confermando la propria partecipazione per l’Eurovision 2024, mentre altri ragionano su come poter selezionare i propri rappresentanti.

Tra questi Paesi c’è Cipro, che dopo anni di scelte interne – tra cui l’ultimo rappresentante Andrew Lambrou – pone le basi per far ripartire il talent “Fame Story”.

Il Direttore Generale di Radiofonikó Ídryma Kýprou (abbreviato in RIK) Thanasis Tzokos ha confermato ad un talk show mattutino l’intenzione di modernizzare il format e di renderlo a tutti gli effetti una selezione nazionale competitiva per l’Eurovision 2024.

Nato nel 2002 come la versione greca di Star Academy (in Italia giunto sia su Italia 1 che su Rai 2 come Operazione Trionfo), il talent show è stato trasmesso per quattro edizioni fino al 2006, incoronando nella seconda edizione Kalomira (Marie Carol Sarantis), volto particolarmente noto ai fan dell’Eurovision e che conquistò il terzo posto nel 2008 in rappresentanza della Grecia (ad oggi l’ultimo podio ellenico).

Nel 2017 il format fu acquistato da Epsilon TV e trasmesso a Cipro con il nome di “Super Star Academy”. Ed è grazie ad una collaborazione tra CyBC e Panik Records che la nuova stagione prenderà il via in quest’anno solare con il nome originario di Fame Story.

I tentativi precedenti

La notizia della selezione del rappresentante cipriota tramite selezione nazionale era nell’aria già dal 2021, con le intenzioni di organizzare il talent All Together Now come modalità di selezione, ma una volta chiuso l’Eurovision 2022 di Torino si preferì rinviare la decisione all’anno dopo, cioè questo 2023.

Negli anni precedenti erano state le scelte interne a prevalere, tant’è che l’ultimo tentativo di selezione nazionale avvenne nel lontano 2015 con l’Eurovision Song Project vinto da Yiannis Karagiannis (che riportò Cipro in finale dopo tre anni chiudendo al 22° posto) o prima ancora “A song for Ivi” per scegliere il brano che Ivi Adamou avrebbe cantato a Baku nel 2012 (“La la love”).

Cipro verso l’Eurovision 2024

Con 38 partecipazioni, l’isola di Cipro è dal 2017 il Paese con il maggior numero di partecipazioni a non aver ancora vinto. Tra queste per appena dieci volte il Paese si è piazzato nei primi dieci posti, l’ultima delle quali è stata nel 2018 con la sopracitata Eleni Foureira.

Dopo il ritiro nel 2014 a causa di problemi economici, dal 2015 al 2021 Cipro si è qualificata ogni anno per la finale seppure a livello di risultati è spesso stata nelle posizioni di rincalzo.

Dopo la débâcle dell’edizione 2022, quest’anno con l’australiano di origini cipriote Andrew Lambrou ed il brano “Break a broken heart”, l’isola di Cipro è ritornata in finale chiudendo ad un rispettabile dodicesimo posto, ad appena quattro punti dalla top 10, divenendo il secondo miglior risultato del Paese del Mediterraneo dal 2004.

Curiosamente è anche il primo anno dal 2016 in cui Cipro non ha ricevuto lo storico 12 punti dalla Grecia alle giurie, cosa che è accaduta invece per quanto riguarda il televoto.

Ulteriori dettagli riguardanti la selezione nazionale cipriota “Fame Story” saranno rivelati nei prossimi mesi e non mancheremo di aggiornarvi anche su questo fronte.