Junior Eurovision 2023: il Regno Unito prenderà parte alla manifestazione

Va sempre più consolidandosi l’idea che lo Junior Eurovision 2023 sarà la prima edizione in cui parteciperanno tutti i membri delle Big 5 per la prima volta in assoluto. La BBC ha infatti confermato che il Regno Unito sarà in gara a Nizza il prossimo novembre.

La notizia arriva dai canali social dell’emittente pubblica inglese, in cui si susseguono diversi personaggi della BBC – tra cui l’ultima rappresentante Mae Muller e Scott Mills – che chiedono cosa sia lo Junior Eurovision.

È qui che interviene Freya Skye, l’ultima rappresentante del Regno Unito (nella passata edizione) con “Lose my head”, che spiega cos’è l’evento internazionale per giovani dai 9 ai 14 anni, annunciando che sarà trasmesso non solo in TV, ma anche su BBC iPlayer, l’equivalente di Rai Play per l’Italia.

Non si sa ancora nulla in merito alla modalità di selezione per lo Junior Eurovision 2023, se il rappresentante inglese sarà selezionato internamente come lo scorso anno o tramite selezione nazionale come fu nelle primissime partecipazioni del Regno Unito.

Il Regno Unito verso lo Junior Eurovision 2023

Nelle prime tre partecipazioni, il Regno Unito ha partecipato tramite l’emittente privata (ma appartenente ad EBU) ITV, che nel 2004 era anche interessata ad ospitare l’evento a Manchester salvo poi rinunciare e lasciare tutto nelle mani di NRK e di Lillehammer.

In questi primi tre anni il Regno Unito ha centrato due podi: nel 2003 con Tom Morley (terzo, oggi è un affermato attore) e nel 2004 con Cory Spedding (seconda). Paradossalmente però quello ad aver avuto la miglior carriera musicale è l’ultima sfortunata rappresentante, Joni Fuller, quattordicesima, poi divenuta violinista e compositrice di successo.

Dopo il ritiro nel 2006 per differenze di vedute nei confronti di emittenti che a dire di BBC e RTVE tendevano a mettere grande pressione nei rappresentanti impedendogli di vivere l’esperienza con tranquillità, una delle Home Nations del Paese conferma la propria partecipazione nel 2018: si tratta del Galles, che gareggerà per due anni con l’emittente S4C chiudendo però all’ultimo ed al penultimo posto, presentando tuttavia la lingua gallese ad un’audience internazionale.

È solo questione di tempo, cogliendo anche l’occasione di un Eurovision ospitato in casa per conto dell’Ucraina, che il Regno Unito ritorna in gara, questa volta sotto l’egida della BBC, esordiente nella rassegna per bambini.

Nonostante il brano “Lose my head” di Freya Skye fosse dato tra i favoriti per la vittoria finale nel 2022, giunti a Yerevan la giovane cantante accusa dei problemi di salute, che la costringono a provare con playback e a disertare la prova delle giurie.

Ciò non impedisce a Freya di esibirsi durante la diretta dell’evento, riuscendo anche a vincere il voto online, seppur con il punteggio più basso mai registrato (80 punti) e chiudendo al quinto posto con 146 punti.

Lo Junior Eurovision 2023,giunto alla sua ventunesima rivoluzione, si terrà a Nizza il prossimo 26 novembre, al Palais Nikaia, in seguito alla vittoria di Lissandro Formica lo scorso dicembre a Yerevan con il brano “Oh, maman!”.

Ricordiamo sempre che, a differenza dell’Eurovision, nello Junior Eurovision il Paese che vince non è automaticamente quello che ospita l’evento, che viene invece selezionato in base alla disponibilità data da paesi ed emittenti pubbliche partecipanti.