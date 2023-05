Eurovision 2023, “Due vite” oro in Svizzera: prima certificazione estera di Mengoni

I risultati del quarto posto all’Eurovision 2023 non si fanno attendere per Marco Mengoni. Dopo essere risalito al quarto posto la scorsa settimana in classifica FIMI insieme ad altri tre compagni d’avventura a Liverpool, giunge una certificazione al di là delle Alpi: “Due vite” è certificato disco d’oro in Svizzera.

Si tratta di un traguardo importante, soprattutto perché si tratta del primo singolo del cantautore di Ronciglione certificato all’estero, per un numero di copie vendute pari a 10.000. Prima di Marco Mengoni, anche i Maneskin con “Zitti e buoni” e Mahmood con “Soldi” erano riusciti a certificare il proprio singolo in Svizzera, ed addirittura “Soldi” fu certificata ad aprile 2019, prima ancora che l’Eurovision di Tel Aviv prendesse vita. Inoltre Marco Mengoni può vantare un piccolo record su tutti i partecipanti all’Eurovision 2023: difatti è il primo cantante a certificare il proprio brano eurovisivo all’estero!

Queste 10.000 copie certificate in Svizzera vanno a sommarsi con le 300.000 copie vendute e certificate in Italia per “Due vite”, corrispondenti al triplo disco di platino, arrivato ironicamente proprio nella settimana eurovisiva, pochi giorni prima di ottenere un eccellente quarto posto all’Eurovision 2023, frutto di un terzo posto alle giurie ed un sesto posto al televoto per un totale di 350 punti, un miglioramento di quel settimo posto di Malmö nel 2013 ed un’impresa che non a tutti è sempre riuscita.

Le certificazioni di Marco Mengoni

Di seguito l’imponente resoconto delle certificazioni di Marco Mengoni in Italia.

Vale la pena ricordare che, per i singoli, dal 2022 sono cambiati i parametri per i dischi d’oro e di platino: si parte da 50.000 (oro), poi 100.000 (platino) e poi ogni ulteriori 100.000 copie fino al diamante (1 milione).

Album

Parole in circolo (2015) – Quadruplo platino

Le cose che non ho (2015) – Quadruplo platino

Atlantico (2018) – Quadruplo platino

Re matto (2010, EP) – Triplo platino (comprende anche l’edizione dal vivo)

Pronto a correre (2013) – Triplo platino

Materia (Terra) (2021) – Triplo platino

Marco Mengoni Live (2016) – Doppio platino

Dove si vola (2009, EP) – Platino

Solo 2.0 (2011) – Oro

Canzoni