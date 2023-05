Eurovision 2023, “Tattoo” di Loreen al secondo posto della chart europea

Comincia la scalata dei brani dell’Eurovision Song Contest 2023 alle classifiche europee. In attesa che tutti i Paesi si allineino nella rilevazione – alcuni sono indietro di una o due settimane – le classifiche europee ospitano già i brani della rassegna. “Tattoo” di Loreen è al numero 2 nella classifica APC Chart che rileva i brani più scaricati ed acquistati nei Paesi dell’Unione Europea, nel Regno Unito, in Norvegia e Svizzera, attualmente la più affidabile e completa in circolazione non esistendo più una classifica ufficiale europea.

Loreen ha fatto un balzo di ben 64 posizioni in una sola settimana ed ora tenta la scalata alla vetta, dove però resiste da ben 19 settimane “Flowers” di Miley Cyrus.

La top 10 ospita anche un altro brano dell’Eurovision 2023, oltre quello della svedese trionfatrice dell’evento, vale a dire “Cha Cha Cha” di Käärijä entrato in classifica direttamente al settimo posto. Subito sotto le prime 10, in rampa di lancio per entrarvi nelle prossime settimane c’è “Queen of kings” di Alessandra Mele, la giovane ligure in concorso per la Norvegia: è entrata in classifica al dodicesimo posto.

Mengoni e nessun altro

Nessun altro brano nei primi 20 posti, situazione che preannuncia un’annata non brillantissima sul fronte delle vendite. “Due vite” di Marco Mengoni è alla 37, dove è salito dalla posizione 49 ed è l’unico altro brano dell’Eurovision 2023 nelle prime 100 posizioni.

L’Eurovision 2023 nelle radio

Per quanto concerne invece i passaggi radiofonici europei, Eurotop 44 non segnala ancora brani dell’Eurovision in classifica, ma in questo caso appunto la classifica sconta un ritardo di due settimane, per cui è probabile che a breve almeno i primi quattro o cinque classificati li troveremo.

Eurotop 44, lo ricordiamo è la classifica dell’airplay radiofonico europea più completa perchè monitora centinaia di passaggi radio in tutta Europa.

Altrettanto autorevole è Radiomonitor, dove però le emittenti europee monitorate sono solo quelle associate: anche in questo caso non si segnalano ancora brani dell’Eurovision 2023 nei primi 10 posti, ma Loreen, Alessandra Mele e Käärijä sono già presenti un po’ in tutti i Paesi quindi anche in questo caso, è atteso il loro ingresso nella Top 10 europea nelle prossime settimane, forse già la prossima.