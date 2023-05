Eurovision 2023: Blanka disco di platino, oro per Loreen e Alessandra

Dopo quella ottenuta in Svizzera da Marco Mengoni con il suo brano “Due vite”, arrivano altre due certificazioni per i brani dell’Eurovision 2023. La prima è abbastanza clamorosa nei tempi – piuttosto rapida rispetto all’impatto del brano, che sta arrivando solo ora – ma indicativa del percorso che potrebbe fare: “Solo” di Blanka è infatti disco di platino in Polonia, dove è da un mese in testa alla classifica degli streaming.

Ma attenzione perchè le 50.000 copie si riferiscono alla somma di vendite (quarto posto sin qui nella chart nazionale) e streaming. Il brano, come abbiamo visto sta andando molto bene in tutta Europa e quindi non è escluso che sia solo l’inizio. Si tratta in ogni caso del primo platino in carriera per la cantante e modella polacca.

Loreen e Alessandra

Comincia invece dalla Grecia la prevedibile scalata alle certificazioni in Europa per Loreen. La trionfatrice dell‘Eurovision Song Contest 2023, in attesa dei primi riconoscimenti sul fronte delle vendite, raccoglie un disco d’oro in Grecia: un milione di ascolti in streaming per “Tattoo” valgono questo primo riconoscimento per la cantante svedese di origine berbera.

Dalla Polonia arriva poi anche il disco d’oro per “Queen of kings” di Alessandra Mele: 25.000 copie fra vendite ed ascolti per il brano, quinto classificato all’Eurovision 2023. Anche in questo caso è il primo riconoscimento in carriera – ottenuto col singolo d’esordio – per la cantautrice ligure.

Per adesso il gran escluso dalle certificazioni, anche in patria, è il finlandese Käärijä, secondo classificato alla Liverpool Arena con la sua “Cha Cha Cha”.