Eurovision: Rosa Linn, terzo disco di platino con “Snap”

Nei giorni scorsi si avvertiva la possibilità che ciò accadesse, ed è accaduto. Rosa Linn ha raggiunto il triplo disco di platino con “Snap”.

Rosa Linn: terzo platino per “Snap”

La canzone, che all’Eurovision 2022 l’ha portata al 20° posto in finale in rappresentanza dell’Armenia, è ormai indiscutibilmente il più grande successo uscito dal concorso per quel che riguarda la diffusione in Italia.

Ciò a seguito della capacità del pezzo di diventare virale attraverso TikTok, cosa che ha dato una spinta immensa alla sua popolarità, nata comunque attraverso la partecipazione all’Eurovision Song Contest 2022.

La popolarità di Rosa Linn

Non per caso, infatti, attualmente “Snap” è la seconda canzone con più stream su Spotify di tutte quelle dell’Eurovision ivi presenti: sulla piattaforma svedese, infatti, ha abbondantemente superato i 650 milioni di riproduzioni. Ne mancano meno di 300.000 per raggiungere “Arcade” di Duncan Laurence, vincitrice per i Paesi Bassi nel 2019 e con il miliardo ormai vicino nella versione originale.

Ribadiamo, naturalmente, che per entrambe le canzoni si tratta delle versioni originali, senza dunque aggiungere featuring o remix vari (il secondo caso riguarda soprattutto Rosa Linn; per Duncan Laurence c’è da registrare la versione con la partecipazione di Fletcher).

Di recente, l’artista armena ha inoltre rilasciato un nuovo singolo, “Hallelujah (My Story)”.

Di “Snap” va rimarcato anche un altro dato che lascia intendere la popolarità perdurante: il singolo, infatti, è ancora in classifica FIMI, e lo è per la 47a settimana. C’è da presumere che rimarrà al suo interno ancora per un po’.

Entrata nelle charts italiane nella 28. settimana del 2022, ha raggiunto la sesta posizione nella 47., ed è quello il picco massimo. Attualmente è stabilizzata al 66° posto.

L’Eurovision nelle charts FIMI oltre Rosa Linn

A proposito di Eurovision, ma 2023, c’è un’altra canzone ancora in classifica. Si tratta della vincitrice di quest’anno, Loreen, la cui “Tattoo“, che ha permesso alla Svezia di raggiungere a quota 7 successi l’Irlanda, è al 58° posto e appare per la terza settimana di fila.

Photo Credits: Sarah Louise Bennett / EBU