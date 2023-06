Eurovision Song Contest 2024: i Paesi Bassi confermano la partecipazione

Riscattare la delusione di Liverpool: con questo obiettivo i Paesi Bassi confermano la loro partecipazione all’Eurovision Song Contest 2024 che si terrà in Svezia grazie alla vittoria di Loreen lo scorso maggio.

Dopo una prima dichiarazione di interesse immediatamente dopo la finalissima di Liverpool, oggi è arrivata la conferma ufficiale da AVROTROS, il broadcast olandese che cura la partecipazione dei Paesi Bassi all’Eurovision Song Contest. Per il paese – che vanta 5 vittorie, l’ultima nel 2019 grazie a Duncan Laurence – si tratterà della 64° partecipazione su 68 edizioni.

Con i Paesi Bassi, la lista dei paesi che hanno annunciato ufficialmente la partecipazione alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest sale a 9 contando Cipro, Finlandia, Islanda, Israele, Norvegia, Spagna, l’organizzatrice Svezia e il rientrante Lussemburgo.

Non ancora specificato quale sarà il metodo di selezione del rappresentante e della canzone. Al momento AVROTROS non ha aperto alcun bando e non si esclude il ritorno alla finale nazionale – a 12 anni dall’ultima volta – alla luce del risultato dell’edizione 2023.

I Paesi Bassi all’Eurovision 2023

Il paese è reduce da una bruciante eliminazione in semifinale a Liverpool, a distanza di 8 anni dall’ultima volta, quando a mancare la finale fu Trijntje Oosterhuis con “Walk along”. Mia Nicolai e Dion Cooper non sono riusciti a portare la loro “Burning daylight” oltre il 13° posto – con 7 punti – nella prima semifinale.

Fatale per loro è stata un’esibizione live lontana dalle atmosfere evocate dalla versione studio del brano, cantando un’ottava sotto e mancando in alcuni passaggi di armonia vocale.

Per Mia Nicolai, quindi, è il momento di mettersi quest’esperienza alle spalle, come scritto in uno dei suoi ultimi post Instagram:

Guardo [all’Eurovision] come al periodo più educativo della mia vita fino ad ora. Sia in positivo che in negativo. Sono una vera combattente e, in parte grazie al mio complice Dion e in parte al modo in cui l’abbiamo affrontato, ne ho ricavato un’enorme forza. […] Spero che tutti possano lasciarsi alle spalle l’Eurovision e che possiate guardare avanti!

La attendono nuovi concerti e un nuovo singolo in uscita, il tutto senza – per ora – andare a riformare il duo eurovisivo con Dion Cooper che, come già annunciato dai due artisti, sarebbe durato solo per l’avventura di Liverpool.