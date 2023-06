Eurovision 2023, “Tattoo” di Loreen seconda assoluta nelle vendite in Europa

Continua la scalata di Loreen alle classifiche europee. La vincitrice dell’Eurovision 2023, porta infatti la sua “Tattoo” al secondo posto fra i brani più venduti in Europa ed ora anche nella Top 10 fra quelli più suonati dalle radio europee.

Vendite e downloads: prima europea

La classifica APC Chart, la più completa in circolazione in Europa- che raccoglie i brani più venduti, scaricati ed in qualche caso anche suonati – nei Paesi della Ue ed in Norvegia, Svizzera, Regno Unito ed Ucraina, la vede infatti seconda assoluta, scavalcando ad “Eyes closed” di Ed Sheeran e dietro solo all’inossidabile “Flowers” di Miley Cyrus, da 21 settimane in classifica, gran parte delle quali passate al primo posto.

Loreen è dunque la prima europea, in una Top 10 continentale che comprende ancora anche Käārjä con “Cha Cha Cha”, decima fra le canzoni europee e sedicesima assoluta.

Airplay: “Tattoo” sale

“Tattoo” entra anche nella Top 10 dell’airplay nella classifica più completa che esista in Europa, quella Eurotop44, che certifica centinaia di stazioni radio in tutto il Continente.

In questa settimana ha guadagnato quattro posizioni salendo al numero 7 ed ora è il quarto brano europeo più suonato, dietro soltanto alle tre grandi hit internazionali, la citata di Ed Sheeran, ma anche “Substitution” di Purple Disco Machine & Kungs e “Miracle” di Calvin Harris ed Ellie Goulding.

La canzone si trova nello specifico in questo momento in classifica in 17 Paesi, compresa la Russia. Fra questi non c’è l’Italia, dove il radiodate non sta andando come previsto e che resta uno fra pochissimi Paesi dove la canzone non sta facendo breccia.

Gli altri successi di Loreen

Loreen sta raccogliendo importanti successi dopo la sua vittoria all’Eurovision: “Tattoo” è infatti la canzone più venduta nelle charts ufficiali dei vari Paesi europei, ma anche la più scaricata su iTunes.

Ed in attesa di ricevere la probabile certificazione in Patria, ha già conquistato un disco d’oro in Grecia, una dei soli quattro artisti certificati in questa edizione sino a questo momento.