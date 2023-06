Sanremo Giovani 2023, il regolamento: in tre promossi fra i big

La Rai ha pubblicato il regolamento di Sanremo Giovani per quanto riguarda l’edizione 2023 di Sanremo Giovani, cioè di fatto quella che porta al Festival 2024.

Non sono molte le novità da rimarcare, se non quelle legate al concetto di canzone nuova e al numero di artisti che andranno al Teatro Ariston.

Sanremo Giovani 2023: il regolamento

In particolare, per quanto riguarda quest’ultimo aspetto attualmente è stato deciso di mantenere a tre gli artisti che saranno promossi tra i Big. Ovviamente lo saranno con un’altra canzone rispetto a quella dei Giovani. Poi, chiaramente, Amadeus può sempre decidere di cambiare le carte in tavola, come del resto ha già fatto.

L’attuale concetto di canzone nuova, invece, si differenzia da quello di inedito. Si considera tale quella che nell’insieme della sua composizione o nella sola parte musicale o nel solo testo letterario, non sia già stata fruita da un pubblico presente o lontano, o eseguita o interpretata in alcun modo in tutto o in parte dal vivo ovvero in versione registrata alla presenza di pubblico presente o lontano.

Per Sanremo Giovani è espressamente richiesto il fatto di essere presentati da una casa discografica. Invariata anche la norma per cui si debbano avere 16 anni al 1° gennaio 2024 e meno di 30 alla stessa data. Ai concorrenti, inoltre, è richiesto di essere già sul mercato discografico con due canzoni commercializzate; chiaramente non devono aver mai partecipato a Sanremo al piano superiore neppure come gruppo.

Per tutto il resto, è possibile rinvenire il regolamento qui.

Sanremo Giovani 2023: chi parteciperà

A partecipare saranno otto artisti usciti dalle selezioni legate a una serie di audizioni dal vivo e quattro provenienti da Area Sanremo. Ancora tutta da definire la data (che, ad ogni modo, sarà verosimilmente da individuare a dicembre).

Nel 2023 il vincitore è stato gIANMARIA con “La città che odi“: insieme a lui sono saliti al piano superiore Will, Olly, Colla Zio, Shari e Sethu. Di questi, i Colla Zio hanno colto il miglior risultato con il 20° posto al Teatro Ariston con “Non mi va“.