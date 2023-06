Eurovision 2024: Francia, Norvegia e Islanda confermano la partecipazione

La lista dei paesi che parteciperanno all’Eurovision 2024 in Svezia continua ad aumentare. Altri tre paesi hanno infatti confermato la loro presenza all’evento, ovvero Francia, Norvegia ed Islanda.

Francia

La Francia ha confermato la propria partecipazione all’Eurovision 2024 tramite l’emittente pubblica France 2, che dovrà riprendersi in seguito alla defaillance di quest’anno a Liverpool. La Zarra infatti, nonostante le grandi aspettative nel periodo pre-contest con il brano “Évidemment”, ha portato a casa un magro sedicesimo posto con soli 104 punti, ed è stato magro lo stesso riscontro nelle vendite.

Inoltre in patria è stato tutto fuorché apprezzato il dito medio (mascherato da “non me ne importa”) fatto dalla cantante canadese in reazione al televoto. Ed è scontato che nella preparazione dello Junior Eurovision 2023 il prossimo novembre, al fine di cancellare quest’onta con uno show indimenticabile.

Non è ancora noto il modo in cui sarà selezionato il prossimo rappresentante della Francia, né è possibile prevederlo dal momento che negli anni la Francia ha più volte cambiato sistema di selezione anche in itinere nella stagione eurovisiva: in particolare nella stagione dell’Eurovision 2023 France 2 ha cancellato la terza edizione di “Eurovision: C’est vous qui decidez” per selezionare internamente La Zarra.

Norvegia

La Norvegia invece conferma come da tradizione lo storico Melodi Grand Prix, giunto alla sua 61° edizione, con il capodelegazione Stig Karlsen determinato più che mai a riportare il microfono di cristallo in patria dopo aver incassato la prima top 5 dal 2013 grazie all’italonorvegese Alessandra Mele ed alla sua “Queen of kings” (rilasciata anche in Italia e con un remix di Gabry Ponte), che è anche arrivata al terzo posto nella classifica del televoto.

La Norvegia infatti viene da una serie di qualificazioni che dura dal 2016 e che conta un totale di sette top 10 nell’ultima decade di edizioni dell’Eurovision. Le canzoni del Melodi Grand Prix inoltre come già da qualche anno saranno selezionate all’interno di un Songwriting Camp patrocinato dalla stessa NRK.

Islanda

RUV, l’emittente pubblica islandese, ha confermato la partecipazione all’Eurovision 2024 anche in virtù dell’enorme successo televisivo dell’Eurovision trasmesso in televisione. L’Islanda infatti per l’ennesimo anno ha conseguito lo share più alto di tutti i Paesi in gara, arrivando al 98.7% di share!

Confermata anche la storica selezione nazionale Söngvakeppnin, giunta alla sua diciottesima edizione dopo un’edizione in cui sono stati registrati picchi elevati di share (media delle tre serate pari a oltre il 40%). Queste le parole del manager del concorso Runar Freyr Gislason:

Siamo incredibilmente felici ed orgogliosi di Diljá e della performance dell’Islanda. Lei è una giovanissima cantante che sta muovendo i suoi primi passi nel mondo della musica ed è chiaro che ha un luminoso futuro davanti a sé. La nostra selezione nazionale, il Söngvakeppnin, è cresciuta nel tempo di passo con l’Eurovision Anche i riscontri nelle vendite sono aumentati e autori e cantanti importanti stanno pensando di prendervi parte per permettere a tutti di ascoltare la propria musica.

C’è dunque tanto ottimismo nonostante un’eliminazione in semifinale lo scorso 11 maggio, che ha messo fine a una positivissima linea di qualificazioni tra cui un decimo ed un quarto posto. A partire dal 15 giugno sarà possibile inviare le proprie canzoni all’emittente RUV, con maggiori dettagli che saranno rilasciati a breve.

Verso l’Eurovision 2024

L’Eurovision 2024 come già riportato più volte si terrà in Svezia, a seguito della vittoria di Loreen sul palco di Liverpool con il brano “Tattoo”, entrando nella storia dopo essere diventata la prima donna a vincere due volte l’Eurovision e portando a sette il numero di vittorie della Svezia, un record che dal 1996 era detenuto dall’Irlanda.

Diverse sono le città che si sono candidate per ospitare l’Eurovision 2024, a partire dalla capitale Stoccolma fino alle città più piccole (ma dotate comunque di arene modernissime) come Örnsköldsvik.

I Paesi che finora hanno confermato la partecipazione sono quindici e sono: Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Irlanda, Israele, Italia, Lussemburgo (di ritorno dopo trent’anni di assenza), Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Spagna e Svezia.