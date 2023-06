Junior Eurovision 2023, la Georgia sceglie Anastasia Vasadze

Sarà Anastasia Vasadze a rappresentare la Georgia allo Junior Eurovision 2023 in Francia. Ieri infatti è stata la vincitrice di Ranina, il concorso che dal 2018 seleziona il rappresentante del Paese del Caucaso alla rassegna internazionale per i più piccoli.

Ranina, giunto ormai alla sua settima edizione, ha raccolto mai come quest’anno importanti consensi sia a livello di audience televisiva che a livello di interesse dei giovani artisti: sono stati oltre cinquecento i bambini tra i 9 e i 13 anni a prendere parte a questo evento, di cui solo dieci sono stati selezionati alla fine.

I dieci fortunati si sono sfidati in una serie di ben dieci puntate televisive: quattro round “a tema” con due serate per ogni round tematico, una semifinale ed una finale dove il vincitore o la vincitrice sarebbe stato annunciato, con una sorta di “premio di consolazione” per il secondo classificato, che diviene di solito il portavoce della giuria georgiana allo Junior Eurovision (fatta eccezione per l’anno scorso in cui i voti furono presentati da Nico Kajaja, rappresentante del 2021).

Ogni performance è stata giudicata da tre giudici che hanno assegnato un massimo di dieci punti per quattro categorie (esecuzione vocale, interpretazione, validità artistica e cooperazione con gli altri), e la giovane Anastasia ha primeggiato per ogni puntata in cui si è esibita, ricevendo sempre il massimo punteggio realizzabile (120 punti). Insieme a lei hanno gareggiato in finale Tako Tomashvili, Soso Chachua, Anastasia Berishvili e Gabriel Lomsadze. I punteggi della finale di ieri però non sono stati rivelati.

Come da tradizione, il brano sarà rivelato tra diversi mesi a ridosso della manifestazione e sarà ancora una volta composto dal dream team georgiano allo Junior Eurovision (ovvero il nucleo di autori di Giga Kukhianidze e Beni Kadagidze, che quest’anno hanno scritto il brano “Echo” insieme a Iru per l’Eurovision 2023, mancando però la finale ancora una volta)

La Georgia verso lo Junior Eurovision 2023

Allo Junior Eurovision di Nizza la Georgia segnerà la sua diciassettesima partecipazione, e negli anni è stato uno di quei Paesi che insieme all’Armenia ha puntato molto alla promozione dei giovani talenti alla rassegna canora per i più piccoli.

Se infatti all’Eurovision dei grandi manca una qualificazione dal 2016, allo Junior Eurovision la Georgia conta ben tre vittorie, più di tutti gli altri Paesi, nel 2008, nel 2011 e nel 2016. Fu inoltre proprio la vittoria dell’edizione 2008 con il complesso Bzikebi ed il brano “Bzz…”, ottenuta grazie al 12 punti della Russia, a far ritrattare il Paese caucasico la partecipazione all’Eurovision 2009, che comunque alla fine dei giochi non vide la luce in seguito alla squalifica del brano “We don’t wanna put in”.

All’ultimo Junior Eurovision tenuto nella vicina Yerevan in Armenia la Georgia ha partecipato con Miriam Bigvava ed il brano contro la guerra “I believe”, chiudendo ad un onorevole terzo posto, il primo nella storia della Georgia al concorso. Lo Junior Eurovision 2023 si terrà a Nizza il prossimo 26 novembre al Palais Nikaja, in seguito alla vittoria di Lissandro Formica lo scorso anno con il brano “Oh, maman!”