Eurovision 2024: la Moldavia conferma la partecipazione

Anche la Moldavia conferma la propria partecipazione all’Eurovision 2024 in Svezia, insolitamente in anticipo rispetto alla tabella di marcia.

In più occasioni infatti ha confermato la partecipazione molto tardi, anche a settembre inoltrato o ad ottobre, così come in più occasioni si è temuto un ritiro in seguito alla situazione non esattamente florida delle casse di TRM, l’emittente pubblica della Repubblica.

Non è stato ancora specificato il metodo di selezione e se sarà quindi riconfermata Etapâ Nationala anche per l’Eurovision 2024, come fatto per l’ultima edizione.

La selezione nazionale si è tenuta lo scorso marzo ed ha visto vincitore Pasha Parfeni con il brano “Soarele si luna” che ha dominato il voto online del pubblico dopo aver vinto di misura il voto delle giurie.

Il podio di Etapâ Nationala 2023 è stato curiosamente completamente composto da star eurovisive moldave del recente passato, dal momento che a completare il podio c’erano i Sunstroke Project (Eurovision 2010 e 2017, nonché forieri del miglior risultato di sempre del Paese) ed Aliona Moon, undicesima classificata nel 2013.

All’Eurovision 2023 Pasha Parfeni non riesce a migliorare l’undicesimo posto della sua prima partecipazione nel 2012, fermandosi al diciottesimo posto ma ottenendo comunque una top 10 al televoto e due “twelve points” dall’Italia e dalla Romania. È stato inoltre il primo anno in cui a vincere il “derby” del voto delle comunità extracomunitarie è stata la Moldavia, in una finale con Albania e Ucraina in gara.

La Moldavia verso l’Eurovision 2024

L’Eurovision 2024 segnerà la 19° partecipazione della Moldavia, un Paese che negli anni ha più volte cercato di presentare la propria cultura all’Europa intera, dalla Hora nel 2009 fino al folk rock del 2022 passando per l’Epic Sax Guy, considerabile come il primo brano dell’Eurovision del nuovo millennio ad assumere una viralità globale al punto da sfondare le metaforiche mura della “bolla eurovisiva” e diventando un meme su Internet.

I Paesi che hanno confermato la propria partecipazione all’Eurovision 2024 al momento sono sedici: Austria, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Italia, Israele, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Spagna e Svezia (paese organizzatore).