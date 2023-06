Junior Eurovision 2023: ci sarà anche il Portogallo

Si allunga la lista dei Paesi partecipanti allo Junior Eurovision 2023, a cui si aggiunge anche il Portogallo. La conferma è arrivata dagli account social dell’emittente pubblica RTP. Per il Portogallo si tratta dell’ottava partecipazione al concorso internazionale per bambini.

Ad annunciare la partecipazione è il piccolo Nicolas Alves, rappresentante dello scorso anno con il brano “Anos 70” che ottenne il miglior risultato di sempre per il Portogallo. È stato anche il primo partecipante in assoluto con origini brasiliane, i genitori infatti provengono dal Brasile e il piccolo Nicolas è vissuto in Inghilterra fino ai 10 anni, finché non si è trasferito in Portogallo.

Non è stato specificato il sistema di selezione per il rappresentante lusitano e se si ricorrerà nuovamente al vincitore di The Voice Kids, che sarà svelato questa domenica.

Una volta scelto il rappresentante, il brano sarà selezionato da una commissione apposita che valuterà tutti i brani ricevuti dai compositori portoghesi, lo scorso anno fu scomodata nientemeno che Carolina Deslandes insieme ad Agir, due nomi di primissimo piano della scena musicale lusitana, con la prima che vanta anche una partecipazione al Festival da Cancao nel 2021, giungendo al secondo posto dietro The Black Mamba, poi dodicesimi a Rotterdam con “Love is on my side”.

Il Portogallo verso lo Junior Eurovision 2023

Come già scritto, il Portogallo parteciperà allo Junior Eurovision Song Contest 2023 per l’ottava volta, in un momento in cui sta vivendo un vero e proprio rinascimento in termini di risultati.

Infatti se nelle prime partecipazioni il Portogallo si è spesso arenato alle bassissime posizioni in classifica, ottenendo anche due nefasti nul points alle giurie nel 2018 e nel 2019, dal 2021 ha ottenuto risultati eccellenti a confronto.

Nel 2021 con il giovane Simao Oliveira ed il brano “O rapaz” (trad. Il ragazzo), forte anche dell’esibirsi per ultimo ed una certa fama pregressa, riesce a cambiare le proprie sorti in gara ottenendo un terzo posto al voto online e arrivando all’undicesimo posto con 101 punti, miglior risultato di sempre fino ad allora.

Questo risultato è stato ulteriormente migliorato con l’ottavo posto di Nicolas Alves lo scorso anno, con 121 punti di cui 51 alle giurie (miglior risultato di sempre per le giurie).

Lo Junior Eurovision 2023 si terrà a Nizza, in Francia, il prossimo 26 novembre, in seguito alla vittoria a Yerevan del giovane Lissandro Formica con il brano “Oh, maman!”