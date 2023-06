Junior Eurovision 2023, Júlia Machado canterà per il Portogallo

Abbiamo la seconda rappresentante dello Junior Eurovision 2023 a Nizza: dopo Anastasia Vasadze per la Georgia, sarà Júlia Machado a rappresentare il Portogallo in Francia il prossimo novembre.

Come già supposto qualche giorno fa, l’emittente pubblica RTP ha selezionato la giovane cantante in seguito alla sua vittoria nell’ultima edizione di The Voice Kids Portugal, ed ovviamente in seguito alla conformità ai limiti d’età imposti allo Junior Eurovision Song Contest (i partecipanti devono avere tra i 9 ed i 14 anni compiuti entro la data del concorso).

Júlia Machado ha 12 anni e vive nel New Jersey, dove studia canto e recitazione alla Count Basie Center for the Arts, nel talent show The Voice è entrata a far parte del team di Fernando Daniel, cantautore portoghese di successo nel Paese che ha vinto il premio MTV EMA come miglior artista portoghese nel 2019 e nel 2020. Durante le Blind Auditions, ovvero la fase iniziale del programma, la giovane cantante ha fatto girare tre giudici su quattro con una strepitosa interpretazione di “Hello” di Adele.

Il brano, come già detto in passato, sarà selezionato e reso noto al grande pubblico tra qualche mese, nel frattempo è già aperto il bando per consentire agli autori di inviare i propri brani, i quali verranno perfezionati coinvolgendo Julia. Da regolamento del Junior Eurovision infatti, tutti i brani in gara devono essere realizzati con il contributo dei partecipanti in gara.

Obiettivo del Portogallo sarà cercare in un modo o nell’altro di continuare la propria linea positiva di buoni risultati raggiunti negli ultimi due anni grazie a Simao Oliveira e Nicolas Alves, rispettivamente undicesimo nel 2021 e ottavo nel 2022, risultati ai quali il Portogallo non si era mai neanche minimamente avvicinato.

Il Portogallo verso lo Junior Eurovision 2023

Il Portogallo parteciperà allo Junior Eurovision 2023 per l’ottava volta, in un momento in cui come già riportato sta vivendo un vero e proprio rinascimento in termini di risultati. Infatti se nelle prime partecipazioni il Portogallo si è spesso arenato alle bassissime posizioni in classifica, ottenendo anche due nefasti nul points alle giurie nel 2018 e nel 2019, dal 2021 ha ottenuto risultati eccellenti a confronto.

Nel 2021 con il giovane Simao Oliveira ed il brano “O rapaz” (trad. Il ragazzo), forte anche dell’esibirsi per ultimo ed una certa fama pregressa, riesce a cambiare le proprie sorti in gara ottenendo un terzo posto al voto online e arrivando all’undicesimo posto con 101 punti, miglior risultato di sempre fino ad allora.

Questo risultato è stato ulteriormente migliorato con l’ottavo posto di Nicolas Alves lo scorso anno, con 121 punti di cui 51 alle giurie (miglior risultato di sempre per le giurie) e 70 al voto online alla pari di Armenia e Paesi Bassi. Nicolas Alves può anche vantare il primato di essere il primo rappresentante di origine brasiliana a partecipare allo Junior Eurovision Song Contest.

Lo Junior Eurovision 2023 si terrà a Nizza, in Francia, il prossimo 26 novembre, in seguito alla vittoria a Yerevan del giovane Lissandro Formica con il brano “Oh, maman!”